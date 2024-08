Phil Donahues Ehefrau teilt emotionale Worte nach seinem Tod

Sie hat einen schweren Verlust zu verkraften – dennoch findet Marlo Thomas, die Ehefrau des verstorbenen Phil Donahue, die Kraft, sich mit Worten der Dankbarkeit via Instagram an seine Fans zu richten. "Ich bin mir sicher, dass ihr inzwischen die sehr traurige Nachricht gehört habt, dass ich gestern Abend meinen Liebling verloren habe", beginnt sie einen rührenden Text unter einem Foto, welches das Ehepaar in jungen Jahren auf einem Motorroller zeigt. Sie kündigt an, sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen: "Aber ich wollte nicht verschwinden, ohne mich für die wundervollen Worte der Liebe und Unterstützung zu bedanken, die mich den ganzen Tag über erreicht haben."

Auch für die Unterstützung, die die Talkshow-Legende zu Lebzeiten erfuhr, ist die Witwe ihrer Community dankbar. "Als Mann, der seine Karriere damit verbracht hat, sein Publikum zu lieben, war Phil von unserer gemütlichen kleinen Gemeinschaft hier sehr angetan. Und ich weiß, dass er von den herzerwärmenden Gedanken und Erinnerungen, die ihr geteilt habt, sehr berührt wäre", versichert sie ihren Followern. Den emotionalen Text beendet die 86-jährige Schauspielerin mit einem Appell: "Ich hoffe, dass ihr die Menschen, die ihr am meisten schätzt, auch weiterhin in eurer Nähe behaltet – so wie ich meinen geliebten Phillip lange Zeit bei mir haben konnte."

Die TV-Bekanntheit verstarb am vergangenen Sonntag im Alter von 88 Jahren. Wie seine Familie gestern gegenüber "The Today Show" bekannt gab, sei der Host der "The Phil Donahue Show" nach langer Krankheit im Beisein seiner Liebsten – darunter Ehefrau Marlo, seine Schwester, seine Kinder, seine Enkelkinder und sogar sein geliebter Hund Charlie – von ihnen gegangen.

