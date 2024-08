Talkshow-Legende Phil Donahue stirbt im Alter von 88 Jahren

Die Fernsehlegende Phil Donahue ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Die traurige Neuigkeit teilt seine Familie der Öffentlichkeit heute mit. Seine Angehörigen verkünden gegenüber "The Today Show", dass die Medienpersönlichkeit am Sonntagabend nach langer Krankheit verstorben ist. Sie betonen zudem, dass seine langjährige Ehefrau Marlo Thomas, seine Schwester, seine Kinder, Enkelkinder und sein geliebter Golden Retriever Charlie zum Zeitpunkt des Todes an seiner Seite waren. Genaue Details zur Todesursache sind bisher jedoch nicht bekannt.

Das Statement der Hinterbliebenen beinhaltet noch einen persönlichen Wunsch im Sinne des Verstorbenen. So bittet die Familie des Talkshow-Stars seine Anhänger darum, auf Blumen zu verzichten. Stattdessen wären Geldspenden an bestimmte genannte Einrichtungen die bessere Variante, um dem Journalisten zu gedenken. Der gewünschte Empfänger der finanziellen Zuwendungen sollte hierbei das St. Jude Children's Research Hospital oder der Phil Donahue/Notre Dame Scholarship Fund sein.

Der Moderator führte 29 Jahre lang durch seine gleichnamige berühmte Talkshow "The Phil Donahue Show". Er war als bahnbrechender Fernsehjournalist bekannt und interviewte zahlreiche namhafte Stars in seinem Format. Dazu zählten Persönlichkeiten wie Präsident John F. Kennedy (✝46) oder Johnny Carson. Erst Anfang des Jahres wurde ihm eine besondere Ehre zuteil: Im Mai erhielt er für seine langjährige Karriere von Präsident Joe Biden (81) höchstpersönlich die Auszeichnung der Presidential Medal of Freedom.

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Donahue und seine Frau Marlo Thomas

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden und Phil Donahue, Verleihung der Presidential Medal of Freedom

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de