Fans entsetzt: Nicki Minajs Ehemann Kenneth wütet im Netz

Nicki Minaj (41) und Kenneth Petty (46) haben schon einige Skandale hinter sich gebracht. Der Ehemann der "Super Bass"-Interpretin war bereits in mehrere Gerichtsverfahren involviert, doch nun erntet er einen Shitstorm von den Fans seiner Liebsten. In einem Livestream auf TikTok ermutigte die Rapperin ihre Zuschauer, sich nicht unterkriegen zu lassen. "Lasst euch von nichts und niemandem eure verdammte Lebensfreude stehlen", predigte die Musikerin. Ihr Partner pflichtete ihr bei und sagte: "Ganz genau. Vor allem nicht von Schw*chteln oder F*ckboys." Nicki reagierte auf den homophoben Kommentar nur mit einem zustimmenden "Okay."

Nun regnet es Kritik auf das Pärchen und die Fans sind vor allem von Nicki enttäuscht. "Bitte lass dich von dem Vater deines Babys scheiden", wünscht sich ein User auf X. In einem anderen Post heißt es: "Nicki Minaj war schon immer ein Tyrann. Es erstaunt mich, dass die Welt das erst jetzt sieht, aber wenigstens tun sie es." Andere sehen Nickis Schweigen zu Kenneths Äußerungen weniger kritisch: "Ja na und? Sie können sagen, was sie möchten."

Es ist nicht das erste Mal, dass Nicki für ihre Beziehung zu dem 46-Jährigen ins Kreuzfeuer gerät. Kenneth ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Nachdem er zu seiner Partnerin nach Los Angeles gezogen war, versäumte er es allerdings, sich bei den zuständigen Behörden registrieren zu lassen. Wie People berichtete, wurde er deshalb 2022 zu drei Jahren Bewährung und einem Jahr Hausarrest verurteilt. Zusätzlich war eine Geldstrafe von umgerechnet 54.000 Euro fällig.

