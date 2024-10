Mamas Liebling: Nicki Minajs Sohn versüßte ihr Konzertabend

Darüber freute sich Nicki Minaj (41) wohl riesig. Die Rapperin spielte gestern in Raleigh, North Carolina, ein Konzert. Nach dem langen Auftritt fuhr sie zurück zu ihrem Hotel und da wartete eine süße Überraschung auf sie: Ihr Sohn, genannt Papa Bear, überraschte seine Mama, er war nämlich noch wach. "Nach einer langen Nacht eilte ich zurück ins Hotel, nur um meinen kleinen Mann zu sehen. Ich war mir sicher, dass er schon schlafen würde, als ich merkte, wie spät es schon war... aber als ich reinkam, wartete er überraschenderweise schon auf Mama", schwärmte die "Super Freaky Girl"-Interpretin zu einem seltenen Schnappschuss mit ihrem Sohnemann. Der richtige Name ihres einzigen Kindes ist im Übrigen bis heute nicht bekannt.

Das Konzert war offenbar ein voller Erfolg. Nicki, die mit bürgerlichem Namen Onika Tanya Maraj-Petty heißt, gab einige Einblicke hinter die Kulissen, zeigte aber auch, wie sie auf der Bühne Vollgas gab. "Ich hoffe, ich habe euch so glücklich gemacht, wie ihr mich gemacht habt. Es war eine magische Nacht", ließ die Musikerin ihre Fans in dem Post wissen. Am Freitag steht für Nicki schon die nächste Konzert-Station an. Sie spielt in Elmont, New York City – ihre Unterstützer können es sicher kaum abwarten.

Abseits des Rampenlichts ist Nicki mit Kenneth Petty (46) verheiratet. Zusammen haben sie ihren Sohn. Vor Kurzem feierte ihr kleiner Papa Bear seinen vierten Geburtstag, wozu Nicki auf Social Media rührende Nachrichten und Bilder teilte. "Du hast Mama und Papa so glücklich gemacht. Seit du in Mamas Bauch warst, hast du meinem Leben eine völlig neue Bedeutung gegeben", erklärte sie ganz emotional. Die Mutterschaft prägt die Künstlerin tief. In der "The Late Late Show" mit James Corden (46) sagte sie Anfang 2022: "Wenn ich meinen Sohn anschaue, wird mir klar, wie gesegnet ich bin."

Anzeige Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj mit ihrem Sohn Papa Bear

Anzeige Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty, Ehepartner

Anzeige Anzeige