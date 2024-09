Sebastian Klaus und seine Jenny turteln verliebt im Netz

Sebastian Klaus (36) und seine Jenny schweben auf Wolke sieben – und wollen das ihrer Community auf Instagram nicht vorenthalten. Die Freundin des einstigen Bachelors postete auf der Social-Media-Plattform einen Schwarz-Weiß-Videozusammenschnitt, auf dem sich die Turteltauben entweder verliebt in die Augen schauen, Hand in Hand durch die Straßen schlendern oder sich immer wieder innig küssen. Darunter schreibt die Content Creatorin: "Du bist mein Zuhause. Egal an welchem Ort."

Und offenbar strahlen die beiden auf dem Video so viel Liebe aus, dass ihre Community in der Kommentarspalte geradezu dahinschmilzt. "Lange nicht mehr so ein schönes Video gesehen. Wow", "So unfassbar schön. Man spürt die Liebe von euch. Nur das Beste für euch" und "Couple des Jahres" lauten nur einige der zahlreichen liebevollen Fan-Kommentare unter dem zuckersüßen Turtel-Video von Sebastian und Jenny.

Schon im Mai dieses Jahres machte Sebastian Andeutungen, dass es einen ganz besonderen Menschen in seinem Leben gibt. Die Identität seiner Herzensdame hielt er jedoch erst einmal geheim. Anfang August änderte sich das: In einem Instagram-Video lüftete der 36-Jährige endlich das Geheimnis und stellte seine Freundin vor! "Darf ich vorstellen: Partner in Crime", schrieb er unter einen Turtel-Clip mit Jenny, die im Netz vor allem als jenny.kppr bekannt ist.

Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr

Instagram / jenny.kppr Influencerin jenny.kppr im Juli 2024

