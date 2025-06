Jenny verrät: Ahnte sie Sebastian Klaus' Verlobungspläne?

Sebastian Klaus (37) hat um die Hand seiner Freundin Jenny angehalten und sie hat mit einem überwältigten Ja geantwortet! Der Ex-Bachelor machte den Antrag während eines romantischen Italienurlaubs – ein Moment, der nicht nur für die Influencerin, sondern auch für ihre Freundinnen keine allzu große Überraschung war. Wie Jenny nun erzählt, habe sie eine leise Vorahnung gehabt. "Ich hatte da so ein Bauchgefühl und es gab ganz viele Hinweise, die darauf hingedeutet haben", erklärte sie im exklusiven Promiflash-Interview. Besonders der gewählte Tag, ein Freitag, der 13., weckte bei ihr Verdacht, da sich das Paar an genau so einem Datum kennengelernt hatte – ihr besonderer Glückstag.

Ihre Intuition teilte die Blondine im Vorfeld auch mit ihren engen Freundinnen. Obwohl einige von ihnen wussten, was der 37-Jährige plante, verheimlichten sie es mit Bravour und gaben keinen Hinweis. Dass Jennys Vermutung tatsächlich ins Schwarze traf, rührt die frisch Verlobte noch immer zu Tränen. Im Gespräch gab sie offen zu, überglücklich zu sein und den Moment noch nicht einmal richtig begreifen zu können. "Ich fange sofort wieder an zu weinen, wenn ich daran denke", beschrieb sie emotional ihr Glück.

Für das Paar ist die Verlobung ein weiterer Meilenstein. Sebastian plante den Antrag bis ins Detail und wählte ein Segelboot auf dem malerischen Comer See als Schauplatz für diesen besonderen Moment. "Basti hat vorgeschlagen, ein paar Fotos vorne an der Spitze zu machen. Als ich mich umdrehte, kniete er bereits vor mir und seine Tränen liefen", erinnerte sich Jenny gegenüber Promiflash. Für Sebastian war der gelungene Antrag eine echte Erleichterung: "Jetzt, wo es raus ist, bin ich überglücklich."

Instagram / jenny.kppr Jenny und Sebastian Klaus im Oktober 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

