Planen Sebastian Klaus und seine Jenny schon ihre Hochzeit?

Sebastian Klaus (37) und seine Partnerin Jenny schweben noch immer auf Wolke sieben. Der ehemalige Bachelor und die Influencerin haben sich erst am Freitag verlobt und sprachen nun über ihre Pläne für den großen Tag. Im exklusiven Promiflash-Interview verriet Sebastian, dass sie sich mit den Details Zeit lassen möchten: "Jetzt genießen wir erstmal unsere Verlobung. Ort und Zeitpunkt sind noch nicht fix, aber wir haben erste Anhaltspunkte." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass Jennys Pinterest-Album schon voller Inspirationen steckt. Vielleicht fällt ihre Wahl sogar wieder auf einen Freitag, den 13., scherzte er.

Warum ausgerechnet Jenny die Eine für ihn ist, erklärte der 37-Jährige mit strahlendem Lächeln: "Sie war schon immer meine beste Freundin. Wir haben den gleichen Humor, gleiche Werte, unterscheiden uns kaum und haben die gleiche Love Language." Besonders das Gefühl, das sie ihm gibt, sei unvergleichlich. Das Paar gilt als ein Herz und eine Seele, was nicht zuletzt daran liegt, wie liebevoll ihr Umgang miteinander ist. "Jenny ist die Person, mit der ich alles teilen will", schwärmte der einstige Rosenkavalier über seine Verlobte.

Kennengelernt hatten sich Sebastian und Jenny an einem Freitag, den 13. – einem Datum, das die beiden zu ihrem ganz besonderen Glückstag ernannt haben. Den Heiratsantrag plante der Sales-Manager während eines romantischen Urlaubs in Italien, einen Moment, den Jenny immer noch voller Freude Revue passieren lässt. "Ich fange sofort wieder an zu weinen, wenn ich daran denke", schwärmte die Blondine im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Bekanntheit

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

