"Bachelor"-Star Sebastian Klaus und seine Jenny sind verlobt

Sebastian Klaus (37) hat es getan! Der Reality-TV-Star hat seiner Jenny die Frage aller Fragen gestellt – und sie hat "Ja" gesagt. Die beiden teilten die frohe Botschaft jetzt auf Instagram mit ihren Fans. Dort posteten sie ein paar Bilder von dem romantischen Moment, in denen Sebastian auf die Knie ging. Noch dazu teilen sie eine Nahaufnahme des funkelnden Rings. Jenny kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Das einfachste 'Ja' meines Lebens." Die Fans gratulierten begeistert – manche konnten vor Rührung kaum ihre Tränen zurückhalten.

Die Verlobung des Paares dürfte wohl kaum jemanden überraschen, der die beiden auf Social Media verfolgt hat. Sebastian und Jenny präsentieren sich dort regelmäßig als unzertrennlich und voller Liebe. Ihre Beziehung wirkt wie aus dem Bilderbuch, und ihre Fans schwärmen von der Harmonie zwischen den beiden. Ob der Hochzeitsplan bereits steht oder ob das glückliche Paar sich noch ein wenig Zeit nehmen möchte, verrieten sie bislang nicht. Klar ist jedoch: Die beiden starten mit großen Schritten in eine gemeinsame Zukunft.

Im Oktober des vergangenen Jahres machte das Paar einen weiteren Meilenstein öffentlich, als sie bekannt gaben, ihre Traumwohnung in Hamburg bezogen zu haben. Abseits der Kameras und der Social-Media-Welt wollen der Bachelor und die Influencerin dort eine gemütliche Basis für ihr gemeinsames Leben schaffen. Für Sebastian, der durch seine Teilnahme bei Die Bachelors und Social-Media-Aktivitäten bekannt wurde, scheint Jenny der Ruhepol in einem Leben voller Trubel zu sein. Auch sie strahlt in den Posts an seiner Seite vor Glück – perfekt für das nächste Kapitel, das die beiden Verliebten nun eingeschlagen haben.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, Dezember 2024

Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr

