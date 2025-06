Wow: So romantisch war Sebastian Klaus und Jennys Verlobung

Sebastian Klaus (37) und seine Freundin Jenny schweben auf Wolke sieben: Der ehemalige Bachelor und die Influencerin haben sich verlobt! Sebastian überraschte seine Liebste mit einem romantischen Antrag in Italien – genauer gesagt auf einem Segelboot auf dem zauberhaften Comer See. "Basti hat vorgeschlagen, ein paar Fotos vorne an der Spitze zu machen", erzählte Jenny im exklusiven Interview mit Promiflash. Was zunächst wie ein gewöhnliches Fotoshooting wirkte, entpuppte sich als unvergesslicher Moment: "Als ich mich umdrehte, kniete er bereits vor mir und seine Tränen liefen."

Doch das war noch nicht alles! Der 37-Jährige hatte alles bis ins kleinste Detail geplant: Nicht nur, dass einige Zuschauer am Ufer laut applaudierten, auch eine besondere Überraschung wartete noch. Jenny und Sebastians Lieblingsfotografin hatte sich heimlich auf dem Boot versteckt und hielt den emotionalen Moment für die Ewigkeit fest. "Ich habe direkt angefangen zu weinen", erinnerte sich Jenny. Für Sebastian war der Antrag eine echte Erleichterung. "Jetzt, wo es raus ist, bin ich überglücklich", gestand er im Gespräch.

Als ehemaliger Bachelor hatte Sebastian stets eine romantische Ader gezeigt – doch mit Jenny scheint er nun sein wahres Glück gefunden zu haben. Auf Instagram teilen die beiden regelmäßig einen Einblick in ihr gemeinsames Leben und begeistern ihre Fans mit ihrer spürbaren Liebe. Auch die Verlobung löste bei ihren Followern eine Welle von Emotionen und Glückwünschen aus. Jenny schwärmte von dem Moment und beschrieb den Antrag als "das einfachste 'Ja' meines Lebens". Bleibt abzuwarten, welche weiteren Höhepunkte die Liebe der beiden in Zukunft zu bieten hat!

Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

