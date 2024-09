Mit Video: Influencerin Kikidoyouloveme verkündet Verlobung

Sie dachte, es wird einfach ein entspannter Bootstrip mit ihrem Freund Fabio – nun ist Kikidoyouloveme aka Karina Spiess verlobt. "Jetzt ist es eine Für-Immer-Sache – da macht er mir heute einfach einen Heiratsantrag in der wunderschönsten, romantischsten Kulisse", betitelt die Social-Media-Bekanntheit das Instagram-Video von dem rührenden Moment, als ihr Partner sie heute Nachmittag überraschte. "Wenn du denkst, ihr wollt ein süßes Urlaubsfoto machen, aber die Liebe deines Lebens dir einen Heiratsantrag macht", schreibt sie dazu.

"Können nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind", schwärmt Kiki weiter. Mehr Worte sind von ihrer Seite auch gar nicht nötig – in den Kommentaren häufen sich in kürzester Zeit die Glückwünsche. Die Community der Hamburgerin, darunter eine Menge bekannter Influencerinnen, freut sich unendlich mit dem frisch verlobten Paar. "Oh mein Gott was?! Herzlichen Glückwunsch, wie wunderschön", kommentiert Ana Johnson (31) das Reel. "Ahhh herzlichen Glückwunuuunsch", freut sich Lisa-Marie Schiffner (23), während Kikis gutem Freund Dejan Garz anscheinend die Worte fehlen. "Ich bin fertig", schreibt der Instagram-Friseur lediglich und versieht seinen Kommentar mit vor Freude weinenden Emojis.

Karina ist schon viele Jahre auf Social Media aktiv, den Durchbruch zur Influencerin schaffte sie mit ihrer Teilnahme an The House of Carmushka – einem Workshop für Influencer-Marketing von Carmen Kroll. Kiki hat sich aber nicht nur durch ihre schönen Fotos und Videos einen Namen gemacht, sie selber bezeichnet sich gerne als "Kackinfluencerin". Die Mitte 20-Jährige leidet nämlich unter einem Reizdarmsyndrom und Panikattacken. Für die hübsche Blondine keinesfalls ein Tabuthema: Auf ihrem Account spricht sie täglich über ihren Umgang mit der Erkrankung – vergangenes Jahr veröffentlichte sie sogar ein erfolgreiches Buch dazu.

Instagram / kikidoyouloveme Influencerin Kikidoyouloveme und ihr Partner Fabio

Instagram / kikidoyouloveme Kikidoyouloveme, Infleuncerin

