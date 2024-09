Star-Ballerina Michaela DePrince mit 29 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Welt des Balletts: Ballerina Michaela DePrince ist im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Dies überbrachte ihr Team in einem Beitrag auf Instagram. "Ruhe in Frieden: Ballerina Michaela (✝29) Mabinty DePrince. Mit Schmerz in unseren Herzen teilen wir den Verlust von Starballerina Michaela Mabinty DePrince, deren Kunst unzählige Herzen berührte und deren Geist viele inspirierte und ein unauslöschliches Zeichen in der Welt des Balletts und darüber hinaus hinterlassen hat", lautet ein Teil des emotionalen Statements. Weitere Informationen zu den Umständen ihres Ablebens werden nicht genannt.

Michaela ließ ihren Traum, eine erfolgreiche und berühmte Balletttänzerin zu sein, Wirklichkeit werden. Bereits in jungen Jahren nahm sie Tanzunterricht, trainierte hart und nahm an großen Wettbewerben teil. Durch den Dokumentarfilm "First Position – Ballett ist ihr Leben", der sie und ihre Mitstreiterinnen bei den Vorbereitungen für den großen "Youth America Grand Prix" begleitete, wurde sie international bekannt. Im Jahr 2012 machte sie ihren Abschluss an einem US-amerikanischen Balletttheater in New York City und trat dem berühmten "Dance Theatre of Harlem" bei. Nachdem sie dann ein Jahr später dem niederländischen Nationalballett beigetreten war, feierte sie ab 2015 Erfolge als Solotänzerin. Ebenso tanzte sie sich in der Vergangenheit bei Dancing with the Stars in die Herzen der Zuschauer.

Jahre bevor sich Michaela als erfolgreiche Ballerina einen Namen machte, war ihr Leben von schweren Schicksalsschlägen überschattet. Während des Bürgerkriegs in Sierra Leone wurde Mabinty Bangura, wie ihr Geburtsname lautete, von ihrem Onkel in einem Waisenhaus untergebracht. Berichten zufolge sei sie dort während ihres Aufenthalts unterernährt und mehrfach misshandelt worden. Da sie an der Hautkrankheit Vitiligo litt, sei sie als "Teufelskind" bezeichnet worden. 1999 wurde Michaela im Alter von vier Jahren von dem US-amerikanischen DePrince-Ehepaar aus New Jersey adoptiert.

Instagram / michaeladeprince Michaela DePrince, März 2023

Instagram / michaeladeprince Michaela DePrince, April 2024

