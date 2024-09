Motsi Mabuse erinnert an Tänzerin Michaela DePrince (†29)

Michaela DePrinces (✝29) Tod hinterlässt eine große Lücke in der Tanzwelt. Auf Instagram findet nun auch Motsi Mabuse rührende Worte für die verstorbene Star-Ballerina. "Das ist unfassbar traurig. Ruhe in Frieden, meine Liebe! Ich erinnere mich an einen Fan-Moment, als ich dich in Amsterdam getroffen habe. Ein Vorbild für viele. Sie ist zu früh von uns gegangen", trauert die Let's Dance-Moderatorin.

Am Freitag wurden die traurigen Nachrichten über den Tod der 29-Jährigen bekannt. "Mit Schmerz in unseren Herzen teilen wir den Verlust von Star-Ballerina Michaela Mabinty DePrince, deren Kunst unzählige Herzen berührte und deren Geist viele inspirierte und ein ewiges Zeichen in der Welt des Balletts und darüber hinaus hinterlassen hat", lautete das emotionale Statement, das ihr Team im Netz veröffentlicht hat. Genauere Hintergründe zu ihrem Ableben sind bislang nicht bekannt.

Ihr Lebensweg ist beeindruckend: Geboren als Mabinty Bangura in Sierra Leone, überlebte sie Krieg und Not in einem Waisenhaus. Im Alter von vier Jahren wurde Michaela dann von einer amerikanischen Familie adoptiert. In New Jersey aufgewachsen, verfolgte sie leidenschaftlich ihre Tanzkarriere und wurde schließlich eine der bekanntesten Ballerinas ihrer Generation. Neben ihrer tänzerischen Brillanz war sie auch Vorbild für viele Menschen mit Vitiligo, einer Hautkrankheit, die Pigmentverlust verursacht.

