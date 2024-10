Patrizia Palme verrät den Namen ihrer neugeborenen Tochter

Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Patrizia Palme (30) hat ihre zweite Tochter zur Welt gebracht. Stolz verkündete die Influencerin die schöne Neuigkeit im Netz. Den Namen der Kleinen behielt sie jedoch für sich – bis jetzt! In einem niedlichen Clip auf Instagram blickt Patrizia jetzt auf ihre Schwangerschaft zurück und schreibt dazu: "Leana, du bist ein Geschenk und wir sind unglaublich dankbar, dich gesund in unseren Armen zu halten."

Das Video beinhaltet Clips vom ersten positiven Schwangerschaftstest, den ersten Tritten von Leana im Bauch bis hin zur Gender-Reveal-Party. Am Ende des Clips halten Patrizia und ihr Partner Dennis ihr kleines Töchterchen stolz im Arm. "Du wirst schon jetzt unendlich geliebt", schwärmt die Content Creatorin. Ihre Fans sind begeistert – auch von dem Namen der Neugeborenen. "So ein schöner Name", findet ein User, ein weiterer kommentiert: "Willkommen auf der Welt, kleine Leana!"

Am Samstag meldete sich Patrizia nach der Geburt erstmals bei ihrer Community im Netz zurück. Dort gab sie direkt die ersten Eckdaten zu ihrem Nachwuchs durch. "Hallo, kleiner Engel! 2. Oktober, 6:04 Uhr, 3.700 Gramm, 53 cm. Wir sind beide wohlauf und genießen die Kennenlernzeit", verriet sie und teilte ein paar süße Schnappschüsse mit Baby Leana.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann Dennis, Juni 2024

Instagram / patriziapalme Patrizia Palmes Neugeborenes, Oktober 2024

