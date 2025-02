Patrizia Palme freut sich über ihre Figur nach der Geburt

Im vergangenen Oktober wurde Patrizia Palme (30) zum zweiten Mal Mutter. In ihrer Instagram-Story spricht sie nun über ein Thema, das viele Frauen nach der Geburt beschäftigt: der After-Baby-Body. "Ich freue mich gerade einfach so über meinen Körper. Der hat sich so gut zurückgebildet und es fühlt sich so gut an, wie seit Monaten nicht mehr", gibt sie zu, während sie ihren flachen Bauch in einem engen Oberteil und Unterhose vor dem Spiegel präsentiert. Zudem betont sie: "Natürlich sind die Gewichtszunahme und Risse, die man bekommt, Nebensache. Der Fokus liegt auf einem gesunden Kind und dafür bin ich unglaublich dankbar. Doch wir Frauen wollen uns ja auch nach einer Entbindung wieder wohl in unserem Körper fühlen."

Patrizia will anderen Frauen damit Mut machen und ihnen die Angst vor den Veränderungen an ihrem Körper nehmen: "Die Story mache ich jetzt für alle schwangeren Frauen oder die gerade frisch entbunden haben. Macht euch keine Sorgen!" Sie selbst habe ein wenig Angst gehabt. Vor allem, da sich in ihrer Schwangerschaft einige Risse um ihren Bauchnabel gebildet hatten. Nun wisse sie aber, dass diese Bedenken unberechtigt waren: "Dass man die kaum noch sieht, ist einfach ein Wunder!" Nach der Geburt der kleinen Leana seien die Kilos zudem deutlich schneller gepurzelt als nach der von ihrer Schwester Malia. "Ich bin noch lange nicht bei meinem Startgewicht, aber ich bin bei einem Wohlfühlgewicht", erzählt die Blondine und verrät auch, was sie dafür tut: "Ich ernähre mich gesund, ich stille voll und ich bewege mich viel."

Im Jahr 2021 wurden der Social-Media-Star und ihr Ehemann Dennis zum ersten Mal Eltern. Nach 13 Jahren Beziehung machte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes das Glück perfekt. Mit dem zweiten Kind ließ sich das Paar ganz bewusst ein paar Jahre Zeit – eine Entscheidung, über die Patrizia rückblickend sehr froh ist. Mit der Ankunft des Babys hat sich nämlich viel in der Familiendynamik verändert – vor allem für die kleine Malia, die jetzt eine große Schwester ist. Die zweifache Mutter zeigte sich aber von Anfang an optimistisch, dass sich das Familienleben einspielen werde. "Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir unsere Routine finden werden und es besser wird", verriet sie auf Instagram.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Influencerin

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Mann und ihrer Tochter, Juli 2024

