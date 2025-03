Wie süß: Patrizia Palme feiert den 17. Jahrestag mit Dennis

Patrizia Palme (30) teilt etwas ganz Besonderes mit ihren Fans auf Instagram: Die Influencerin und ihr Ehemann Dennis feiern schon ihren 17. Jahrestag! "Ja, ich habe schon länger als mein halbes Leben mit diesem Mann verbracht. In drei Jahren feiern wir einfach unseren 20. Jahrestag. [...] Bin so dankbar, so jung schon meinen Hafen gefunden zu haben", schreibt sie zu einem niedlichen Video, in dem sie unterschiedliche Momente aus ihren vergangenen gemeinsamen Jahren zusammengeschnitten hat – darunter auch ihre Hochzeit, die Anfangszeiten mit ihrem Hund und Patrizias Schwangerschaften.

Auch wenn die 30-Jährige den Gedanken, wie lange sich schon zusammen sind, "verrückt" findet, wirkt sie überglücklich. Das bestätigt die Blondine auch selbst: "Ich kann sagen, es ist etwas unglaublich Besonderes und ich weiß es sehr zu schätzen und bin dankbar für dich." In den Kommentaren freut sich Patrizias Community mit ihr. "Wahnsinn, wie lange ihr schon zusammen seid! So schön", schreibt eine Nutzerin, während eine andere bemerkt: "Ihr seid so ein tolles Team!"

Patrizias und Dennis' Liebe wirkt wie eine Geschichte aus dem Märchenbuch. 2019 gab die Blondine ihrer Jugendliebe das Jawort. Ein Jahr nach der Hochzeit gaben sie bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten. Nach der Geburt von Malia im Januar 2021 ließen sich die jungen Eltern mit Kind Nummer zwei etwas Zeit. Erst im Oktober vergangenen Jahres erblickte Baby Leana das Licht der Welt. Ihr Familienglück teilte die frisch gebackene Zweifachmama auf Instagram. "Leana, du bist ein Geschenk und wir sind unglaublich dankbar, dich gesund in unseren Armen zu halten", schrieb sie glücklich.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und Dennis im März 2025

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann beim Genderreveal von ihrem zweiten Baby

