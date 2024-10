Olympia-Sprinter Noah Lyles und seine Junelle sind verlobt

Vor wenigen Stunden machte der Olympia-Star Noah Lyles (27) eine süße Bekanntmachung auf seinem Instagram-Profil: Der Profisportler hat seiner Partnerin Junelle Bromfield einen Heiratsantrag gemacht! In einem süßen Video dokumentiert Noah den romantischen Moment, in dem er seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt hat. "An meine zukünftige Ehefrau, ich werde dich für immer lieben", schreibt der Sprinter zu dem emotionalen Video.

Für diesen besonderen Moment hat sich der 27-Jährige etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: In Anwesenheit von mehreren Freunden führt er seine Freundin, die ein silberglitzerndes Abendkleid trägt, in einen wunderschön dekorierten Garten. Umrahmt von Kerzen und Rosenblättern stehen in einem aus Blumen geformten Herz in Neonbuchstaben die Worte: "Willst du mich heiraten?" Junelle kann ihr Glück kaum fassen, als ihr Partner dann noch vor ihr auf die Knie geht. Offensichtlich nimmt sie den Antrag an – es folgt ein leidenschaftlicher Kuss und die Sportlerin hält strahlend ihren Verlobungsring in die Kamera.

Glücklicher könnten die frisch Verlobten wohl nicht sein. Bereits im Jahr 2017 sollen sich die beiden über Social Media kennengelernt haben – 2022 machten sie ihre Beziehung offiziell. Neben ihrer Liebe zueinander verbindet den US-Amerikaner und die Jamaikanerin auch ihre Leidenschaft zum Sport. Für ihr Heimatland holte die 26-Jährige unter anderem bei den Olympischen Spielen im Jahr 2020 eine Bronzemedaille. Ihr Verlobter sicherte sich in diesem Jahr Olympia-Gold und sogar den Titel als der schnellste Mann der Welt.

Instagram / junellebromfield Noah Lyles und Junelle Bromfield im August 2023

Getty Images Noah Lyles, August 2023

