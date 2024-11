Jonny Hills Lied rührt zu Tränen bei Andy Borgs Show

Die sonst so fröhliche Stimmung bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" erhielt eine unerwartet ernste Wendung, als Jonny Hill seinen neuen Song "Solange er noch weiß, wer ich bin" vorstellte. In der Sendung offenbarte Jonny, dass er das Lied seinem langjährigen Freund widme, der an Alzheimer erkrankt sei. Mit bewegenden Worten teilte er seine Erfahrungen und rührte damit sowohl Andy Borg (64) als auch das Publikum zu Tränen. Jonny erzählte von der Herausforderung, seinen Freund zu besuchen und nicht mehr erkannt zu werden – ein Erlebnis, das ihn tief berührte.

Jonny berichtete, wie er vor etwa zwei Jahren von der Diagnose seines Freundes erfuhr, mit dem er seine ersten Platten aufgenommen und Lieder geschrieben hatte. Die beiden hatten gemeinsam Radiosendungen im ORF in Innsbruck moderiert und waren durch ihre musikalische Zusammenarbeit eng verbunden. Bei ihrem letzten Treffen erkannte ihn sein Freund nicht mehr wieder, ein Vorfall, der Jonny sehr bewegte. "Das hat mich so gepackt und so berührt, dass ich mich hingesetzt habe und diesen Text geschrieben habe", sagte er mit tränenerstickter Stimme. Mit seinem Lied möchte er auf die Krankheit Alzheimer aufmerksam machen, die seiner Meinung nach viel zu oft ignoriert werde. "Es ist eine Krankheit, die leider nicht heilbar ist. Ich wollte meinem Freund ein kleines Denkmal setzen", erklärte er weiter.

Die Freundschaft zwischen Jonny und seinem langjährigen Weggefährten begann in jungen Jahren und war geprägt von gemeinsamen musikalischen Erfolgen sowie persönlichen Erlebnissen. Die beiden teilten nicht nur die Leidenschaft für Musik, sondern auch viele private Momente, die ihre Bindung stärkten. Für Jonny ist es daher besonders schmerzhaft, zu erleben, wie die Krankheit seinen Freund verändert hat und die gemeinsamen Erinnerungen verblassen. Andy zeigte in der Sendung großes Mitgefühl und Verständnis für die Situation seines Gastes. Der emotionale Moment berührte alle Anwesenden und erinnerte daran, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen und aufeinander Acht zu geben.

Getty Images Andy Borg im Juli 2022.

Getty Images Andy Borg bei einer Show, am 7. April in Berlin.

