"Sportschau"-Legende Dieter Adler verstirbt mit 88 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Fernsehwelt: ARD-Legende Dieter Adler ist tot. Wie der NDR in einem offiziellen Statement auf Berufung seiner Familie verkündet, ist der frühere Sportreporter in der Nacht von Freitag auf Samstag im Alter von 88 Jahren in Hannover verstorben. Seine markante Stimme und seine begeisternde Art prägten über Jahrzehnte die Berichterstattung der ARD und machten ihn zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen. Dieter hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch viele Fans und Kollegen, die ihn als engagierten und liebenswerten Menschen schätzten.

Seine Laufbahn begann Dieter 1960 beim Hessischen Rundfunk, wo er nach einem Volontariat schnell vor die Kamera trat. Als der gebürtige Heidelberger neben Ernst Huberty (✝96) und Addi Furler zu einem der ersten Moderatoren der "ARD Sportschau" wurde, hatte er sich in der Branche endgültig einen Namen gemacht. Er berichtete unter anderem über Bundesliga-Spiele, doch noch besser als das Reden über den Fußball fand der das Berichten über Leichtathletik. 1999 erlitt er während der Leichtathletik WM einen Herzinfarkt – von diesem erholte er sich allerdings schnell wieder.

Seinen persönlichen Höhepunkt im Laufe seiner Karriere erlebte der verstorbene 88-Jährige im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney. "Die Menschen in diesem Viel-Nationen-Staat waren unglaublich freundlich und herzlich", erinnerte sich Dieter. "Und dann natürlich die Wettkämpfe. Besonders bewegend war der Lauf von Cathy Freeman, die für ihr Volk, die Aborigines in Australien, den Olympiasieg wollte und erreichte", schwärmte er einst stolz im Interview mit leichtathletik.de. Ebenso wie sehr er seinen Job schätzte, wurde auch er geschätzt: Im Jahr 2015 wurde er beim Deutschen Sportjournalistenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

ActionPress Dieter Adler im Juni 2016

ActionPress Dieter Adler bei der Verleihung des Sportjournalistenpreises 2015

