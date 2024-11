Ethel Kennedy wurde neben Ehemann Robert F. Kennedy beerdigt

Am 10. Oktober verstarb Ethel Kennedy, die Witwe von Robert F. Kennedy (✝42), im Alter von 96 Jahren. Am gestrigen Montag fand die Beerdigung der Aktivistin statt. Ihre Tochter Kerry, eines von insgesamt elf Kindern, teilte auf Instagram Bilder der Zeremonie und fand zu diesem traurigen Anlass emotionale Worte. "Heute wurde Mama neben Papa auf dem Arlington Nationalfriedhof beigesetzt. Ihr außergewöhnliches Leben und ihr bleibendes Vermächtnis werden uns weiterhin führen und inspirieren", schreibt sie und fügt hinzu: "Wir sind zutiefst dankbar für all die Liebe und Unterstützung in dieser Zeit."

Das Ende ihres langen Lebens hatte ihr Enkel Joe Kennedy III im Namen der Familie via X verkündet. "Mit unseren Herzen voller Liebe geben wir das Ableben unserer wunderbaren Großmutter bekannt", schrieb der 44-jährige Politiker und klärte auch über ihre Todesursache auf: "Sie starb heute Morgen an den Komplikationen eines Schlaganfalls, den sie letzte Woche erlitten hatte." Weiter wurde in dem Statement betont, dass Ethel (✝96) die letzten Monate ihres Lebens in vollen Zügen genießen konnte: "Sie war in der Lage, aufs Wasser hinauszufahren, den Pier zu besuchen und viele Mittag- und Abendessen mit der Familie zu genießen." Das sei "ein Geschenk" für die ganze Familie gewesen.

Der Ehemann der Verstorbenen war der Bruder des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46). Wie John fiel auch Robert als aufstrebender Politiker der Demokraten 1968 einem Attentat zum Opfer. Nach der Ermordung ihres Mannes zog Ethel die elf gemeinsamen Kinder alleine groß und setzte sich jahrelang für die sozialen Belange und das Vermächtnis der Großfamilie ein.

Getty Images Ethel Kennedy und ihre Tochter Kerry Kennedy im Dezember 2014

Getty Images Ethel und Robert F. Kennedy im Januar 1964

