Robert F. Kennedys Witwe Ethel Kennedy (96) ist gestorben

Ethel Kennedy, die Witwe von Robert F. Kennedy (✝42) ist tot. Das teilt ihre Familie auf X mit. "Mit unseren Herzen voller Liebe geben wir das Ableben unserer wunderbaren Großmutter bekannt", schreibt Joe Kennedy III und fährt fort: "Sie starb heute Morgen an den Komplikationen eines Schlaganfalls, den sie letzte Woche erlitten hatte." Die Aktivistin setzte sich jahrelang für die sozialen Belange und das Vermächtnis der Familie ein.

Ethel zog nach der Ermordung ihres Mannes Robert die elf gemeinsamen Kinder alleine groß. Bis zu ihrem Tod genoss die Matriarchin das Beisammensein mit ihrer Familie. "Sie hatte einen großartigen Sommer und Übergang in den Herbst", heißt es weiter in dem Statement. "Jeden Tag genoss sie die Zeit mit ihren Kindern, Nichten, Neffen, Enkelkindern und Urenkeln. Sie war in der Lage, auf das Wasser hinauszufahren, den Pier zu besuchen und viele Mittag- und Abendessen mit der Familie zu genießen. Das war ein Geschenk für uns alle und auch für sie."

Robert F. Kennedy, aufstrebender Politiker der Demokraten, fiel wie sein älterer Bruder, der ermordete US-Präsident John F. Kennedy (✝46), einem Attentat zum Opfer. Während des Vorwahlkampfes wurde er in der Küche des Hotels Ambassador in Los Angeles angeschossen und lebensgefährlich verletzt – Ethel war dabei an seiner Seite.

Getty Images Ethel Kennedy, Witwe von Robert F. Kennedy

Getty Images Ethel und Robert F Kennedy im Januar 1964

