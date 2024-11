Ex-Bundesliga-Star Nicklas Bendtner mit Messer angegriffen

Der ehemalige Bundesligaprofi Nicklas Bendtner (36) wurde in New York Opfer einer Messerattacke. Wie unter anderem The Sun berichtet, war der Ex-Wolfsburg-Spieler mit zwei Freunden in den Straßen der US-Metropole unterwegs, als ein Mann mit einem Messer auf sie losging. Während Nicklas selbst unverletzt blieb, erlitt einer seiner Begleiter Gesichts- und Rückenverletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Überwachungskameras zeichneten den schockierenden Angriff auf, der sich auf der Upper West Side ereignete. Auszüge des Videos wurden auf X veröffentlicht.

Nicklas äußerte sich gegenüber der dänischen Zeitung BT: "Dazu habe ich keinen Kommentar. Aber ich kann bestätigen, dass ich das in dem Video bin." Und fügte hinzu: "Es ist schwer, davor wegzulaufen." Der Täter ist nach der Tat geflohen, doch seine Mutter erkannte ihn im Fernsehen und zeigte ihren Sohn an. Bereits am nächsten Tag wurde er wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt.

Nicklas ist ein ehemaliger dänischer Fußballprofi. Im Laufe seiner Karriere spielte er unter anderem für den VfL Wolfsburg und den englischen Zweitligisten Nottingham Forest. Auch für die dänische Nationalmannschaft stand er schon auf dem Platz. Im Mai 2021 beendete der Kicker seine Karriere.

Instagram / bendtner Nicklas Bendtner, Januar 2024

Getty Images Nicklas Bendtner, 2018 in Oslo

