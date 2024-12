Olympia-Schwimmer Lukas Märtens nimmt nicht an WM teil

Der deutsche Schwimmstar Lukas Märtens hat seinen Start bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Budapest kurzfristig abgesagt. Eine plötzlich aufgetretene Erkältung zwingt den Olympiasieger laut Bild zur Heimreise, nachdem er sich auf sein großes Comeback seit den Olympischen Spielen gefreut hatte. Am Dienstagvormittag hätte Lukas mit der Staffel über 4 x 100 Meter Freistil ins Wasser springen und gemeinsam mit seinen Teamkollegen um Medaillen kämpfen sollen. Diese überraschende Wendung kam nur wenige Stunden vor Beginn des Wettkampfes.

In einer Stellungnahme des Deutschen Schwimmverbandes äußerte sich Lukas zu seiner Gesundheitslage: "Ich hatte die ganze Nacht Halsschmerzen, musste husten und bin dann mit Gliederschmerzen aufgewacht." Trotz seines üblichen Ehrgeizes musste er einsehen, dass ein Start unter diesen Bedingungen unmöglich ist. Nach Absprache mit der Teamärztin Dr. Barbara Gellrich und seinem Trainer Bernd Berkhahn entschied er sich daher schweren Herzens für die Heimreise. "Ich bin ja einer, der immer Bock hat und auch mal mit Wehwehchen startet. In diesem Zustand macht es aber einfach keinen Sinn, einen Wettkampf zu schwimmen", erklärte er weiter. Sein Ausfall bedeutet nicht nur für ihn eine Enttäuschung, sondern auch für die gesamte Mannschaft, die auf seine Erfahrung und Schnelligkeit gesetzt hatte.

Lukas, der aus Magdeburg stammt, hatte bei den Olympischen Spielen in Paris für Furore gesorgt, als er über 400 Meter Freistil die erste Goldmedaille für Deutschland holte. Dieser Sieg machte ihn zum ersten deutschen Olympiasieger im Schwimmen seit dem Triumph von Britta Steffen (41) 2008 in Peking und katapultierte ihn ins Rampenlicht des internationalen Schwimmsports. Trotz des plötzlichen Erfolgs ist er auf dem Boden geblieben. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit Freunden und Familie, um Kraft für seine sportlichen Herausforderungen zu schöpfen.

Getty Images Lukas Märtens, Sportler

Getty Images Elijah Winnington, Lukas Martens und Woomin Kim bei den Olympischen Sommerspielen 2024

