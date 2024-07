Bei Olympia: Er holt die erste Goldmedaille für Deutschland

Lukas Märtens erlöst die deutschen Sportfans von ihrer Zitterpartie! Bei den Olympischen Sommerspielen lief es für die deutschen Sportler bisher noch nicht ganz rosig: Bei der Jagd nach dem begehrten Edelmetall blieb eine Goldmedaille bisher außen vor. Zumindest bis jetzt: Beim Schwimmen über 400 Meter Freistil preschte Lukas in 3:41,78 Minuten ins Ziel und sicherte damit die erste Goldmedaille für Deutschland. Direkt nach der Nationalhymne brach der Sportler dann in Tränen des Glücks aus.

"Es war so schön, es hat alles gekribbelt, da kommen einem so viele Gedanken, Gefühle und Personen in den Kopf. Das ist wunderschön", freute er sich kurz darauf im Interview in der ARD und ergänzte: "Ich habe mich über die letzten Jahre so krass entwickelt, nicht nur von der Persönlichkeit, sondern auch von der Leistung und der Konstanz."

Auch seine Kollegen sind begeistert von der Leistung des Profischwimmers: "Er hat es sich so verdient. Er kann so stolz auf sich sein. Er macht im Training so krasse Sachen", schwärmte Isabel Gose, seine Ex-Freundin, im Interview mit dem Sender. Sie schwamm wenige Minuten später ebenfalls über 400 Meter Freistil und belegte dabei den fünften Platz. Und auch der Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock, ein Trainingskollege von Lukas, lobte dessen Leistung in den höchsten Tönen: "Seine Entwicklung war der Hammer. Es ist schön mitzuerleben, wie da neben einem so ein Topstar heranwächst."

Getty Images Lukas Märtens, Schwimmer

Getty Images Elijah Winnington, Lukas Martens und Woomin Kim bei den Olympischen Sommerspielen 2024

