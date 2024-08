Lukas Märtens reagiert nach eigenem Sieg auf Medaille der Ex

Für dieses ehemalige Pärchen ging bei den Olympischen Spielen wohl ein Traum in Erfüllung: Während Lukas Märtens beim Schwimmen über 400 Meter Freistil die erste Goldmedaille für Deutschland sicherte, gelang es seiner einstigen Partnerin Isabel Gose (22), im 1500 Meter Freistil Bronze zu ergattern. Und jetzt beweisen die beiden, dass zwischen ihnen trotz Trennung kein böses Blut fließt. "Schade, dass man auf mich keine Kamera richten konnte, ich habe mich so gefreut", äußert sich Lukas gegenüber ARD zu dem Sieg seiner Ex und fügte hinzu: "Ich kenne Isa mit am besten von uns allen, sie weiß genau, dass ich es ihr am meisten gönne."

Er führt weiter aus, zwar keine Freudentränen in den Augen zu haben, aber dass es trotzdem "ein sehr schönes Thema" sei – und macht damit eine Anspielung auf Isabels Reaktion nach seinem Olympia-Erfolg. Die 22-Jährige zeigte sich während des Interviews mit dem Sender nämlich sehr emotional. "Guck dir die Bilder an", betonte sie und wischte sich eine Träne weg, als Jubelszenen von Lukas nach seiner Siegerehrung auf dem TV-Bildschirm vor ihr abliefen. Außerdem fügte Isabel hinzu: "Er kann so stolz auf sich sein, der hat das so verdient", bevor sie das Gespräch abbrach, weil es ihr schwerfiel, Worte zu finden.

Allem Anschein nach ist das einstige Schwimmer-Pärchen also immer noch eng miteinander verbunden – was nicht verwunderlich ist, nachdem sie die vergangenen vier Jahre miteinander verbracht hatten. Vor wenigen Monaten folgte jedoch das Ende ihrer Beziehung. "Ja, das ist leider Vergangenheit, wir haben uns getrennt. Aber mir ist wichtig, dass wir diese schwere Entscheidung gemeinsam getroffen haben", erklärte Isabel gegenüber Bunte, während Lukas verriet: "Es hat einfach nicht mehr gepasst. Aber wir sind nach wie vor in der gleichen Trainingsgruppe in Magdeburg und verstehen uns gut."

Getty Images Isabel Gose bei der Siegerehrung der Olympischen Spiele, Juli 2024

Instagram / isabel.gose Lukas Märtens und Isabel Gose im August 2021

