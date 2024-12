Webstar Nancy Stolze verliert zehn Kilo in sechs Monaten

Nancy Stolze teilt auf Instagram regelmäßig ihren Alltag als vierfache Mama. Das Familienleben steht bei ihr an erster Stelle – in den vergangenen Monaten ist aber noch ein anderes Thema sehr präsent für sie geworden. Die Influencerin hat in einem halben Jahr zehn Kilogramm abgenommen! Das ist ein Supererfolg, über den sie nun in einem neuen YouTube-Video spricht. "Ja, ich habe abgenommen. Und zwar bewusst", bestätigt sie. Sie habe sich selbst nicht mehr gefallen und deswegen beschlossen: "Ich stelle meine Ernährung um. Ich esse keinen weißen Industriezucker mehr."

Ihr war immer wichtig, dass sie gesund abnimmt. "Es ist keine Diät, was ich mache. Ich mache keine Low-Carb-, Keto- oder Saftdiät. Das ist alles einfach nicht gut. Ich möchte etwas, was langfristig ist", betont Nancy. Ihre Tipps, wie sie auf Zucker verzichtet, teilt sie mit ihrer Community. "Du kaufst einfach keinen weißen Industriezucker und keine Produkte, in denen weißer Industriezucker drin ist", erzählt sie. Nancy fährt fort: "Du isst sie auch einfach nicht mehr." Ihr falle es gar nicht schwer, ihren Gelüsten nach Zucker zu widerstehen. Außerdem sei Sport inzwischen ein fester Bestandteil ihres Alltags. "Ich versklave mich nicht selbst", fügt sie jedoch hinzu. Ab und zu sündige sie noch. Bei ihrem veränderten Lifestyle stehe nicht das Optische im Vordergrund: "Es geht um sich wohlfühlen und stärker werden. Das sind für mich die wichtigen Sachen", betont der Social-Media-Star.

Bei ihrem Weg zum Wohlfühlgewicht bekommt die Hamburgerin nicht nur Unterstützung von ihren Kindern, die fleißig mit ihrer Mama zusammen die gesunden Gerichte genießen, auch ihr Ehemann stärkt ihr den Rücken. Justus ist Neurologe und seit stolzen 19 Jahren mit seiner Nancy verheiratet. Er kommt in dem Video ebenso zu Wort. "Das ist schon erstaunlich, wie viel du abgenommen hast. Und das alles aus eigenem Antrieb", schwärmt er stolz über das Durchhaltevermögen seiner Frau.

