Besser als "Yellowstone"? "Dark Winds" bekommt gute Kritiken

Die Western-Serie "Dark Winds" begeistert Kritiker und Zuschauer gleichermaßen und sorgt derzeit für Furore. Mit einer hervorragenden Bewertung von 100 Prozent auf Rotten Tomatoes stellt die AMC-Produktion viele andere Serien dieses Genres in den Schatten. Die Handlung spielt im Jahr 1971 im Südwesten der USA und dreht sich um die Navajo-Polizisten Joe Leaphorn, gespielt von Zahn McClarnon, und Jim Chee, dargestellt von Kiowa Gordon. Gemeinsam ermitteln sie in einer abgelegenen Wüstenregion in einer mysteriösen Serie brutaler Verbrechen, wie Serienjunkies berichtet. Produziert wird die Serie von niemand Geringerem als George R. R. Martin (76), dem Schöpfer von Game of Thrones.

Besonders gelobt wird "Dark Winds" für seine authentische Darstellung indigener Perspektiven und Charaktere. Auf Basis der "Leaphorn & Chee"-Romanreihe von Tony Hillerman gelingt es der Serie, klassische Western-Elemente mit einer spannenden Thriller-Handlung zu verknüpfen. Hinzu kommen Themen wie persönliche Konflikte und der Spagat zwischen Tradition und Moderne, der die Figuren glaubwürdig und vielschichtig macht. Hinter der Kamera sorgt Chris Eyre, ein Regisseur indigener Herkunft, für die passende Inszenierung. Auch der überwiegend indigene Cast gibt der Serie eine besondere Authentizität, was sie deutlich von anderen Formaten des Genres abhebt.

Mit bisher drei Staffeln hat sich die Serie, die vom US-Sender AMC produziert und in Deutschland auf RTL+ verfügbar ist, bereits eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die vierte Staffel ist bereits angekündigt und wird 2026 erscheinen. Zahn, der erstmals in einer Hauptrolle zu sehen ist, beeindruckte Kritiker bereits mit seiner schauspielerischen Bandbreite. Fans von Western und Krimiserien, die Geschichten mit kultureller Tiefe und spannenden Ermittlungen suchen, sollten sich "Dark Winds" nicht entgehen lassen. Wer nach Alternativen zu "Yellowstone" sucht, könnte hier sein neues Lieblingsformat finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Dark Winds" bei der Premiere, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kiowa Gordon, Deanna Allison, Zahn McClarnon and Jessica Matten, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Dark Winds", März 2025