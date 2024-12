Sergio Pérez wird aus Red-Bull-Formel-1-Team rausgeworfen

Nach langem Munkeln ist es jetzt klar: Sergio "Checo" Pérez (34) muss das Top-Team der Formel 1 frühzeitig verlassen. Red Bull Racing hatte ihn eigentlich bis 2026 unter Vertrag genommen, doch dann folgte die Ernüchterung. Der beliebte Rennfahrer wird keine Saison mehr für das Team fahren. "Danke für alles, Checo", so verabschiedete und feierte Red Bull Racing den gefeierten Sportler mit mehreren Postings auf Instagram. Er selbst bedankte sich nur knapp bei seiner Crew. "Danke für diese vier Jahre. Ich wünsche euch nur das Beste", schreibt Checo unter ein Instagram-Video, das den Rückblick auf seine Karriere zeigt. "Wir werden uns wiedersehen", betont er zuversichtlich im Clip.

Seine große Fangemeinde gibt ihm Kraft. "Wir gehen gemeinsam mit dir", heißt es in den Kommentaren. Der 34-Jährige erhält nebenbei auch viele Liebesbekundungen. "Gib niemals auf", sprechen ihm die treuen Follower außerdem positiv zu. Nach langem Hadern stimmte Checo laut Motorsport.com am Montag seinem Vertragsende zu. Eine würdige Verabschiedung wollte er aber zunächst nicht. Ob die Vertragskürzung sein Karriere-Aus bedeutet, ist bisher unklar. Seit 2021 fuhr der Familienvater für Red Bull. Eigentlich ging er auch weiterhin davon aus, noch mindestens zwei Jahre für den Energydrink-Hersteller aus Österreich zu fahren. Doch seine Performance ließ in dieser Saison nach. Ohne einen einzigen Rennsieg beendete er die Saison nur auf Platz acht. Somit holte der Formel-1-Pilot nicht die gewünschten Erfolge.

Heute gibt das Team direkt seinen Nachfolger bekannt: Liam Lawson ersetzt Checo. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Teams wird das neue Mitglied feierlich verkündet. "Willkommen im Team, der nächste Schritt ist Oracle Red Bull Racing für 2025." Der 22-jährige Neuseeländer fährt ab der kommenden Saison neben dem vierfachen Weltmeister und bald Vater Max Verstappen (27). Der Junior-Rennfahrer bezeichnet in einem Statement seine Beförderung als einen Lebenstraum, auf den er lange hingearbeitet hat. Es ist für Liam auch nicht das erste Mal, jemanden bei Red Bull zu ersetzen. Für das Jahr 2024 hatte er den Platz bei den Racing Bulls übernommen – nach der frühzeitigen Entlassung von Daniel Ricciardo.

Getty Images Sergio Pérez, Rennfahrer

Getty Images Serio Pérez und Max Verstappen, Rennfahrer

