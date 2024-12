Baseball-Legende Rickey Henderson stirbt mit 65 Jahren

Die Baseballwelt trauert um Rickey Henderson, der im Alter von 65 Jahren nach einer Lungenentzündung verstorben ist. Der ehemalige Starspieler der Oakland A's erlag der Krankheit am Freitag in der Region um Oakland, wie ein Insider TMZ verrät. Dort habe er sich zuvor kurzzeitig im Krankenhaus behandeln lassen. Genaue Details zu seinem Tod sind nicht weiter bekannt. Auch gab es bisher kein offizielles Statement seitens der Familie oder Angehörigen. Rickey wurde Ende der 1970er zum Star der Major League Baseball. Sein Können brachte dem US-Amerikaner sogar den Titel "Man of Steal" ein.

Rickey begann seine Karriere 1979 bei den Oakland A's und verbrachte den Großteil seiner außergewöhnlichen Laufbahn bei diesem Team. Insgesamt stand er bei neun verschiedenen Mannschaften unter Vertrag, darunter auch die New York Yankees und die Toronto Blue Jays. Neben 3.055 Hits und 297 Home Runs hält der einstige Linksaußen bis heute den Rekord für die meisten gestohlenen Bases – unglaubliche 1.406. Zum Vergleich: Kein anderer Spieler in der MLB-Geschichte hat bisher die Marke von 1.000 erreicht. Im Jahr 2009 wurde Rickeys Karriere mit der Aufnahme in die Baseball Hall of Fame gekrönt.

Bis heute erinnern sich ehemalige Kollegen und Team-Mitglieder gerne an den sympathischen Sportler. Mit der Nachricht seines Todes meldeten sich auch bereits einige frühere Wegbegleiter zu Wort. So meldete sich unter anderem der ehemalige Baseball-Profi Dave Winfield bei Instagram zu Wort und postete ein altes Foto der beiden. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich einen meiner liebsten Teamkollegen und großen Freund Rickey Henderson verloren habe. Ruhe in Frieden", schreibt Dave unter den Post. Rickey hinterlässt neben seinen Freunden auch seine Frau und drei gemeinsame Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rickey Henderson, Baseball-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Rickey Henderson, September 2021

Anzeige Anzeige