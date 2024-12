TV-Produzent Woody Fraser verstirbt im Alter von 90 Jahren

Es gibt traurige Neuigkeiten aus der TV-Welt: Der US-amerikanische Fernsehproduzent Woody Fraser, der unter anderem durch Shows wie "The Mike Douglas Show" und "Good Morning America" Bekanntheit erlangte, ist am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das bestätigt seine Tochter Stacy jetzt gegenüber Variety. Weitere Einzelheiten zu den Umständen seines Todes sind nicht bekannt, sollen laut dem Blatt jedoch in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Woody hinterlässt acht Kinder und drei Enkelkinder.

Neben seiner Familie trauern auch viele weitere Menschen um den 90-Jährigen. So schreibt beispielsweise der Ex-Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, der viele Jahre mit Woody zusammenarbeitete, in einem Post auf X: "Ich habe den Mann geliebt. Er war mein Mentor beim Fernsehen. [...] Er war eine Legende." Ebenso betroffen zeigt sich sein ehemaliger Produzentenkollege E.V. Di Massa Jr. auf Facebook: "So viele Erinnerungen. [...] Möge Gott ihn festhalten, bis wir unser nächstes Produktionstreffen im Himmel haben."

Woody begann seine Karriere beim Fernsehen im Jahr 1960 und wurde Regisseur beim US-Sender NBC. Kurz darauf lernte er den Entertainer Mike Douglas kennen und die beiden schufen gemeinsam die Talkshow "The Mike Douglas Show", die zwischen 1961 und 1982 mit über 4000 Folgen viele Erfolge feierte. Aber auch Sendungen wie "The Dick Cavett Show", "On Trial" und "What Would You Do?" machten die TV-Legende zu einem der erfolgreichsten Produzenten in der Geschichte der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. 1982 wurden er und seine Frau Noreen Fraser, die 2017 an Brustkrebs verstarb, mit einem Daytime Emmy Award für ihre Arbeit an der "The Richard Simmons Show" ausgezeichnet.

Getty Images Woody Fraser und seine Frau Noreen, Oktober 2015

Getty Images Woody und Noreen Fraser, Oktober 2013

