Wegen Falschgeld: Polizei stürmt Rapperin Kitty Kats Wohnung

Nur einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen endete die besinnliche Stimmung für Kitty Kat (42) mit einem Schrecken. Am Morgen des 27. Dezembers soll die Rapperin zusammen mit ihrem Freund Christian G. von einer Polizeieinheit geweckt worden sein, die plötzlich in ihre Wohnung gestürmt wäre. Der Grund für den Einsatz sei der Vorwurf der Geldfälschung gegenüber dem Partner der Musikerin. "Es war halb acht, mein Freund Christian und ich lagen noch im Bett. Plötzlich machte es einen lauten Rumms, weil die unsere Wohnungstür aufgebrochen haben. Ich dachte, ich sehe nicht richtig", schilderte Kitty Kat, die eigentlich Katharina Löwel heißt, gegenüber Bild.

Die Beamten sollen laut der Zeitung die Wohnung durchsucht und Christian festgenommen haben. Die 42-Jährige wies die Anschuldigungen allerdings zurück: "Der Vorwurf ist totaler Quatsch, mein Freund fälscht kein Geld." Sie versicherte, dass das alles ein großes Missverständnis sei. In der Wohnung befände sich nämlich tatsächlich eine große Menge an Geld, dieses soll allerdings nur Spielgeld sein, das laut der "Eine unter Millionen"-Interpretin für Musik- und TikTok-Videos benutzt werde. "Für nichts anderes. Es ist eine Filmrequisite, die Christian bei Amazon bestellt hat", beteuerte Kitty Kat. Den Verdacht auf Falschgeld erklärte sie damit, dass vor einigen Wochen eine Geldbestellung nicht bei dem Paar gekommen sei und wohl woanders aufgetaucht wäre, weshalb ihre Adresse ins Visier der Polizei geraten sei.

Die Berlinerin und ihr Freund haben laut dem Blatt bereits den Strafverteidiger Michael Tusch eingeschaltet. Dieser äußerte sich zu dem Sachverhalt: "Wo der Tatverdacht herkommt, ist im Moment völlig unklar. Wir haben Antrag auf Einsicht in die Ermittlungsakte gestellt." Bis diese erteilt werde, könne es allerdings noch eine Weile dauern. Den Polizeieinsatz hält Michael aber für übertrieben. "Ich finde die Polizei-Aktion aber völlig überzogen, das steht nach meinem jetzigen Stand in keinem Verhältnis", bemerkte der Anwalt. Christian soll mittlerweile wieder entlassen worden sein, doch der Polizeieingriff hinterlässt bei dem Paar Spuren. Kitty Kat will nach dem Schreck jedoch nicht den Kopf hängen lassen. "Wir werden trotzdem den Jahreswechsel feiern. Das wollen wir uns nicht verderben lassen", verkündete die Rapperin, die mit ihrem Feature auf dem Song "Be a Hoe/Break a Hoe" mit Shirin David (29) nach einer bereits beeindruckenden Rap-Karriere neue Bekanntheit erlangte.

Instagram / kittykat Rapperin Kitty Kat

Instagram / kittykat Rapperinnen Shirin David und Kitty Kat

