Darum streitet sich Christin Okpara mit Rapperin Kitty Kat

Christin Okpara (28) feiert gerade den Release ihres ersten Songs. Allerdings wird ihre Freude über "Bad Girl" getrübt, denn sie hat sich mit der Songwriterin ihres Lieds, der Rapperin Kitty Kat (42), zerstritten. Auf Instagram wetterte der Realitystar: "Ich war, seit ich zwölf Jahre alt war, deine Supporterin. Aber das, was du abgezogen hast, ist unverzeihlich." In ihrer Story kündigte sie außerdem an: "Ich werde deinen Song aus allen Stores löschen lassen. [...] Ich ziehe mich an keinem hoch! Ich schaffe das alleine!"

Im Bild-Interview erklärt die The 50-Teilnehmerin nun, dass sich die beiden Damen bei der Zusammenarbeit an "Bad Girl" erst hervorragend verstanden hätten. "Ich liebe ihre Musik, sie wollte mich unterstützen. Aber Kitty Kat hat mich gnadenlos sitzen lassen. Eigentlich war auch ein Rap-Part von ihr in dem Song. Den musste ich jetzt rausnehmen", plaudert Christin aus. Kitty Kat hat eine andere Sicht auf die Dinge: "Sie hat sich mir gegenüber unmöglich benommen. Im Studio hatte sie Alkohol dabei, trank ordentlich Wein. War irgendwann völlig überdreht. Bei der Planung des Videos war sie unprofessionell, wurde mir gegenüber irre ausfallend." Aus diesem Grund wolle die Aggro-Berlin-Künstlerin mit dem Lied nichts mehr zu tun haben.

Möglicherweise ist es für Kitty Kat, die mit bürgerlichem Namen Katharina Löwel heißt, keine schlechte Idee, sich von dem Song zu distanzieren. Im Netz kommt "Bad Girl" nämlich gar nicht gut an. "Ich hab ernsthaft noch nie so einen schlechten Song mit solch schlechten Lyrics gehört", schimpfte eine Social-Media-Nutzerin. Doch eine Followerin von Christin hatte auch versöhnliche Worte für das Lied übrig: "Was haben alle? Ich finde es ganz gut."

Instagram / kittykat Kitty Kat, Rapperin

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

