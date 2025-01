Skiprofi Andrzej Stekala outet sich nach Tod seines Partners

Skispringer Andrzej Stekala hat seine Fans am Neujahrstag mit einem emotionalen Geständnis überrascht. In einem Instagram-Post offenbarte der polnische Athlet, dass er homosexuell ist und jahrelang seine Sexualität aus Angst vor möglichen Konsequenzen geheim gehalten hat. Andrzej sagte, es sei "das Schwerste in meinem Leben", öffentlich über seine Sexualität zu sprechen. Der traurige Grund für sein Outing ist der Tod seines Lebensgefährten Damian, der im November gestorben ist: "Ich weiß, dass er wollen würde, dass ich weiterhin in Frieden mit mir selbst lebe."

"Wir liebten im Stillen, versteckten unsere Liebe vor der Welt, um das zu schützen, was uns am wichtigsten war", schrieb Andrzej. Außerdem sprach er offen über die Kraft, die sein Partner ihm gegeben hatte: "Er war mein Ein und Alles, mein Zuhause, mein Herz." Andrzej und Damian waren seit 2016 ein Paar: "Gemeinsam haben wir das Leben geteilt, Leidenschaften, Freuden und schwierige Momente." Seine berührenden Worte riefen zahlreiche Reaktionen hervor, darunter auch Unterstützung und Beileidsbekundungen von anderen Skispringern.

Andrzej begann seine Skisprungkarriere in der polnischen Nationalmannschaft und erreichte 2019 mit einer Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft einen der größten Erfolge seiner Laufbahn. Sein Coming-out bringt nicht nur Aufsehen, sondern auch Hoffnung in die Männerdomäne des professionellen Skisports, in der LGBTQ+-Themen bislang selten offen diskutiert werden. In seiner Botschaft betonte er, dass er damit aufhören wolle, sich selbst zu verstecken: "Heute, 1. Januar, beginne ich ein neues Kapitel. Ich will nicht mehr verbergen, wer ich bin. Ich bin ich selbst – ein Mann, der geliebt hat und immer noch liebt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrzej Stekala, Skispringer

Anzeige Anzeige

Getty Images Piotr Zyla, Kamil Stoch, Andrzej Stekala und Dawid Kubacki in Oberstdorf 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige