Vor Tod: Das ist Courtney Mills letzter Social-Media-Beitrag

Das australische Model und DJane Courtney Mills ist im Alter von 37 Jahren während eines Urlaubs in Kuta, Bali, auf tragische Weise ums Leben gekommen. Sie stürzte vom Balkon eines Apartmentkomplexes, den sie besuchte, um nach ihren beiden Hunden zu sehen. Obwohl sie nach dem schweren Unfall sofort ins Krankenhaus gebracht und dort mehreren Notoperationen unterzogen wurde, konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden. Zwei Tage nach dem Sturz starb sie im Beisein ihrer Mutter Diane und ihrer älteren Schwester Kiana, die aus Australien angereist waren, um an ihrer Seite zu sein.

Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte Courtney ein Video auf Instagram hochgeladen, das ihre Fans nun in einem ganz neuen Licht betrachten. Darin tanzt die 37-Jährige an einem Geländer, bekleidet mit einem pinken Bikini, und singt zum Kultsong "Barbie Girl" der Band Aqua. Mit einem Lächeln blickt sie in die Kamera, wirft ihren Followern eine Kusshand zu und schaut anschließend auf die Aussicht. Ihre Fans beschreiben das Video als "bittersüß", da es Courtney so lebensfroh zeigt, nur kurz vor der Tragödie. Bereits in der Vergangenheit hatte sie auf Bali mehrere Unfälle erlitten: Im Jahr 2023 stürzte sie eine Treppe herunter, was eine Hirnblutung zur Folge hatte. Zuvor war sie 2018 in einen Rollerunfall verwickelt, bei dem ihr damaliger Freund schwer verletzt wurde.

Courtney lebte für ihre Leidenschaft als DJane. Ihre Schwester Kiana beschrieb ihre Hingabe in einem Interview mit der Herald Sun: "Für sie war es kein Job, sondern ein Leben. Hinter den Decks hat sie Räume zum Leuchten gebracht." Ihre Mutter Diane ergänzte, ihre Tochter sei eine fröhliche, glückliche Persönlichkeit mit einem großen Herzen gewesen. "Wir wissen, dass du nun Frieden gefunden hast, aber wir werden dich jeden Tag vermissen", schrieb ihre Schwester in einem emotionalen Abschiedspost auf Instagram. In den kommenden Tagen möchten Kiana und Diane Courtneys Asche zurück in ihre australische Heimat bringen, um dort in Melbourne eine Feier zu ihrem Gedenken abzuhalten – ganz in ihrem Stil, wie es ihre Familie liebevoll verspricht.

Instagram / djcourtneymills Courtney Mills tanzt an einem Geländer

Instagram / djcourtneymills Courtney Mills im Oktober 2024