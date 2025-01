Model Courtney Mills stirbt nach Balkonsturz mit 37 Jahren

Traurige Nachrichten von Courtney Mills. Das australische Model ist in Kuta, Bali, auf tragische Weise ums Leben gekommen – sie stürzte von einem Balkon und verletzte sich dabei schwer. Courtney wurde direkt in ein Krankenhaus gebracht und wurde dort mehrfach notoperiert. Doch sie erlag wenige Tage später ihren Verletzungen, ihre Familie blieb bis zum Schluss an ihrer Seite. Die Schwester der DJane, Kiani, bestätigte ihren frühen Tod auf Instagram: "Schweren Herzens teilen wir die Nachricht von Courtneys Tod mit. Meine Mutter und ich sind am Samstag in Bali angekommen und waren bis zum Schluss an ihrer Seite." Courtney wurde nur 37 Jahre alt.

Courtneys Schwester widmete ihr auch in einem Interview rührende Worte. "Das Schönste, was wir in den letzten Tagen tun konnten, war, in Erinnerungen zu schwelgen an das unglaubliche Leben, das sie gelebt hat, und daran, wie ausgefüllt ihr Leben war", erklärte Kiani gegenüber Herald Sun. Courtney verbrachte die letzten Tage ihres Lebens im Urlaub auf der Trauminsel Bali. Dort lebte sie selbst jahrelang, ehe sie zurück in ihre Heimat Melbourne zog.

Laut ihrer Mutter war Courtney ein lebensfroher Mensch, der es liebte, unterwegs zu sein. Vor allem ihre Arbeit als DJane liebte sie über alles. "Sie ist stundenlang gefahren, nur um eine Stunde lang aufzulegen. Sie flog quer durch das Land, um ihren Job zu machen, den sie so sehr liebte, und für sie war es kein Job, sondern ein Leben", berichtete Diane Mayne gegenüber Nine News.

Anzeige Anzeige

Instagram / djcourtneymills Courtney Mills im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / djcourtneymills Courtney Mills im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige