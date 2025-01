Beauty-Geheimnis: So bleibt Bonnie Tyler (73) optisch jung

Bonnie Tyler wirkt auch mit 73 Jahren noch so jung wie eh und je. In einem Interview mit Mirror verrät die Rockikone nun, wie sie das hinbekommt: Ihr Geheimnis für ein jugendliches Aussehen ist eine minimale Menge an Botox – mehr nicht. "Ich habe Botox – nur etwas Filler in meinen Lachfalten. Ich habe es etwa zwei Jahre lang nicht gemacht, weil meine Haut gut aussah, aber dann habe ich es vor ein paar Monaten wieder aufgefrischt", erzählt die "Total Eclipse Of The Heart"-Interpretin und fügt hinzu: "Sonst tue ich eigentlich nichts. Ich schätze, dass ich mich ziemlich gesund ernähre, aber nur, weil ich nicht so sehr auf Süßes stehe."

Neben ihrem Beauty-Geheimnis teilte die Sängerin kürzlich noch etwas anderes. Sie offenbarte, vor rund 30 Jahren eine schlimme Erfahrung gemacht zu haben. "Ich hatte eine Fehlgeburt, als ich 39 war", erinnerte sich Bonnie im Gespräch mit OK! zurück. Sie und ihr Ehemann Robert Sullivan seien zu diesem Zeitpunkt bereit für Nachwuchs gewesen und hätten aufgehört zu verhüten. "Es ist sofort passiert. Aber dann habe ich das Baby verloren und danach bin ich nie wieder schwanger geworden", gab die Musikerin preis.

Bonnie machte sich bereits in den 1970er-Jahren einen Namen, nachdem sie im zarten Alter von 25 in einem Klub entdeckt worden war. In den darauffolgenden Jahren arbeitete sie mit dem Produzenten Jim Steinman zusammen, der auch die berühmten Songs "Total Elipse Of The Heart" und "Holding Out For A Hero" für sie schrieb, mit denen sie weltweiten Ruhm erlangte. Die 73-Jährige ist auch heute noch in der Musikbranche tätig – und veröffentlichte 2025 ihre neue Single "Yes I Can".

Getty Images Robert Sullivan und Bonnie Tyler im Mai 2005

Getty Images Bonnie Tyler im Oktober 2017

