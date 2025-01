Sängerin Bonnie Tyler erlitt mit 39 Jahren eine Fehlgeburt

Bonnie Tylers Leben als Rockikone hatte auch seine Schattenseiten. Die walisische Sängerin lernte ihren Partner Robert Sullivan im Alter von 17 Jahren kennen, seitdem ist das Paar unzertrennlich. Gemeinsamen Nachwuchs bekamen die Musikerin und der ehemals olympische Judoka allerdings nie. In einem Interview mit Ok! erinnerte sich Bonnie an ein tragisches Erlebnis in ihrer Vergangenheit zurück. "Ich hatte eine Fehlgeburt, als ich 39 war", offenbarte Bonnie. In diesem Alter soll sich die heute 73-Jährige bereit für ein Kind gefühlt haben, weshalb ihr Mann und sie aufhörten zu verhüten. "Es ist sofort passiert. Aber dann habe ich das Baby verloren und danach bin ich nie wieder schwanger geworden", erzählte Bonnie.

Die "Lost in France"-Interpretin kann mittlerweile auch etwas Positives aus der Erfahrung ziehen. "Es ist seltsam, aber ich schätze mich glücklich, zu wissen, dass ich schwanger werden konnte. Und ich bin dankbar, dass ich einmal schwanger war", erklärte Bonnie ihre heutige Sicht gegenüber dem Magazin. Zwar waren sie und Robert von dem Verlust damals schwer getroffen, doch die Sängerin konnte sich schnell ablenken: "Am darauffolgenden Wochenende war ich für eine Fernsehshow in Paris, dann habe ich einfach weitergemacht."

Bonnie Tyler wurde 1951 als Gaynor Hopkins in Skewen, Wales, geboren. Ihre markante, rauchige Stimme erhielt die Brit-Award-Gewinnerin nach einer Stimmbandoperation in den 1970er-Jahren. 1977 gelang Bonnie ihr internationaler Durchbruch mit dem Lied "It's a Heartache" und nur sechs Jahre später veröffentlichte sie ihren erfolgreichsten Song "Total Eclipse of the Heart." Bonnie ist seit 1973 mit Robert verheiratet, mit dem sie ihr Leben sowohl in ihrer Heimat Wales als auch in Portugal verbringt.

Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, 2020

Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, 1984

