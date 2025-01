Skifahrer Alexis Pinturault stürzt dramatisch beim Super-G

Ein erschreckender Vorfall überschattet das Weltcuprennen in Kitzbühel. Alexis Pinturault (33) kam nach Berichten des ZDF im Super-G atemberaubend zu Fall: Nach einer Bodenwelle verliert der Skiläufer die Kontrolle, kollidiert mit einem Tor, rutscht über die Piste und bleibt schließlich im Fangzaun liegen. Während des Unglücks wartete seine Ehefrau Romane mit ihrer einjährigen Tochter im Zielbereich und verfolgte die Szene. Der Athlet konnte nach dem Unfall glücklicherweise eigenhändig aufstehen – allerdings nur unter starken Schmerzen. Schließlich wurde er mit einem Helikopter abtransportiert.

Eine erste Diagnose teilte wenige Stunden später der französische Skiverband FFS mit. In der Stellungnahme hieß es, dass er eine "Knochenprellung des inneren Schienbeinplateaus mit einer damit verbundenen Fraktur sowie eine Verletzung des Innenmeniskus" erlitten habe. Alexis gilt als einer der herausragenden Skifahrer und ist als dreimaliger Weltmeister sowie Gesamtweltcupsieger von 2021 eine feste Größe im Wintersport. Auch in Kitzbühel konnte der Franzose in der Vergangenheit mehrere Siege erringen.

Privat widmet sich Pinturault am liebsten seiner kleinen Familie. Regelmäßig teilt er Einblicke in sein Leben und zeigte sich vor wenigen Wochen noch lachend mit seiner Tochter auf Instagram. Neben dem niedlichen Foto blickte der stolze Papa auf das vergangene Jahr zurück. "2024: Du hast mir das wertvollste Geschenk bereitet, aber auch die größte Herausforderung meiner Karriere", schrieb der 33-Jährige und bezog sich dabei auf die Geburt seines Nachwuchses. Außerdem teilte er seinen Followern mit: "Das Leben ist voller Überraschungen, ob gut oder schlecht, man muss sie willkommen heißen."

Getty Images Alexis Pinturault, Skifahrer

Instagram / alexispinturault Alexis Pinturault mit seiner Tochter

