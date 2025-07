Die "7 vs. Wild"-Gründer haben sich offiziell verabschiedet

Fritz Meinecke (36) und die 7 vs. Wild-Mitgründer Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs haben in einem neuen YouTube-Video das Ende ihrer Beteiligung am beliebten Survival-Format verkündet. Nach der vierten Staffel ziehen sie sich gemeinsam aus dem Projekt zurück. Mit persönlichen Worten verabschiedeten sie sich von ihren Fans und würdigten den Erfolg, den die Show seit ihrem überraschend bescheidenen Anfang erlebt hat. "Die Entscheidung, 7 vs. Wild zu verlassen, ist von uns getroffen worden. Wie sagt man so schön: Kapitel enden irgendwann und an dem Zeitpunkt sind wie jetzt", erklärte Fritz und erinnerte daran, dass die erste Idee zu "7 vs. Wild" aus einer simplen WhatsApp-Sprachnachricht an seine Partner entstand. Dennoch blickt das Trio positiv in die Zukunft der Sendung, die nun von Amazon Prime produziert wird.

"Danke an euch alle. Allen Teilnehmern, Zuschauern, Partner, dem gesamtem Team und allen anderen Mitwirkenden. Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen vier Jahre zurück und sind dankbar, dass wir diese Zeit erleben durften", hieß es weiter von den dreien. Dabei blendeten sie auch viele Fotos des Teams ein, die während der Produktionsprozesse der vergangenen Staffeln entstanden waren. Von Fans hieß es in den Kommentaren: "Nicht ihr müsst euch bedanken, sondern wir, die Zuschauer" oder "Wir werden euch vermissen!" Aber auch Aussagen wie: "Egal was da in Staffel 5 rauskommt, ohne Fritz ist es nicht '7vsWild'." Auf Social Media verraten Teilnehmer wie Joe Vogel, dass die fünfte Staffel einiges an Überraschungen bereithalten wird: "Es. Ist. Alles. Anders. Als. Ihr. Denkt.", schrieb er.

Das Gründer-Trio bat die Community um einen offenen und unvoreingenommenen Blick auf die fünfte Staffel, die erstmals unter neuer Leitung produziert wird. Maximilian appellierte ausdrücklich an die Zuschauer, Kritik fair und konstruktiv zu äußern. Erste Kritiken bemängelten die Chemie der Teilnehmer und spotteten über Ähnlichkeiten zu anderen Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp. Doch die Gründer von "7 vs. Wild" distanzierten sich von derartigen Kommentaren und betonten die Chance, die in neuen Konzepten liegt. Maximilian und Johannes widmen sich künftig anderen kreativen Projekten, während Fritz seinen Outdoor-Kanal wie gewohnt weiterführt. Für die Community bedeutet ihr Abschied eine Veränderung, aber nicht zwangsläufig das Ende des einmaligen Abenteuerflairs der Show.

Anzeige Anzeige

YouTube / Fritz Meinecke - Live "7 vs. Wild"-Gründer Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs

Anzeige Anzeige

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte

Anzeige