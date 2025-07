Schattenseite des Reality-TVs: Paulina Ljubas packt aus

Paulina Ljubas (28) kennt man aus zahlreichen TV-Formaten. Die Beauty war bereits bei Temptation Island V.I.P., bei Ex On The Beach, Germany Shore und vielen mehr. Die Auftritte pushten ihre Karriere, dennoch weiß die 28-Jährige auch um die Schattenseiten, die diese Welt mit sich bringt. In ihrer Instagram-Story spricht sie offen darüber. "Die Schattenseiten liegen für mich ganz klar in dem extremen Verlust von Privatsphäre. Man gibt nicht nur viel über sich selbst preis, oft wird auch über einen berichtet oder etwas öffentlich gemacht, ohne dass man das will oder überhaupt zugestimmt hat", erzählt sie.

Man müsse lernen, damit umzugehen, dass fremde Menschen ständig über das eigene Leben und Verhalten urteilen. Auch wenn das oft verletzend sein kann, gehöre es einfach dazu. Neben ungefragten Meinungen Außenstehender sei es aber auch das Reality-Umfeld, das es nicht immer gut mit einem meint. "In dieser Branche ist Vertrauen ein großes Thema, denn viele Menschen sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Es wird manipuliert, ausgenutzt, gelogen und das oft ohne Skrupel", verrät die Influencerin und fügt hinzu: "Leider ist Rücksicht in dieser Welt keine Selbstverständlichkeit."

Das Beste, was Paulina während einer Teilnahme an einem Reality-Format passiert ist, ist wohl das Aufeinandertreffen mit Tommy Pedroni (30). Die beiden TV-Bekanntheiten machten im November 2023 ihre Beziehung offiziell – schon wenige Monate später zog die Beauty für den Franzosen nach Nizza. Das Leben an der Côte d’Azur gefällt der Schauspielerin sehr gut. Jedoch gibt es eine Sache, die ihr ziemlich fehlt. "Ich mag Nizza wirklich, aber meine Freunde nicht dazuhaben, bricht mir mein Herz", offenbarte sie vor ein paar Monaten in ihrer Instagram-Story.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Nizza