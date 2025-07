Trotz Foto: Stimmung bei Katy Perry und Orlando ist frostig

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) sollen getrennt sein, doch die beiden bemühen sich, trotz der Trennung als Familie sichtbar zu bleiben. Aktuell genießen sie gemeinsam einen Urlaub auf Sardinien und posten idyllische Bilder aus der Abenddämmerung auf Instagram. Mit dabei ist natürlich ihre Tochter Daisy Dove und Orlandos Sohn Flynn – beide Kinder stehen im Mittelpunkt ihres Patchwork-Familienglücks. Doch was die Fotos nicht zeigen: Bei einem Landgang in Porto Cervo wirkte die Stimmung frostig und distanziert – sie schienen einander kaum Beachtung zu schenken.

Auf Bildern, die Bild vorliegen, saßen Katy und Orlando mittags beim Lunch in einem Restaurant – eine Situation, die von sichtbarer Genervtheit geprägt war. Später, am Pool ihres Luxus-Resorts Cala di Volpe, wirkten sie eher wie Einzelkämpfer als wie ein harmonisches Team. Während Katy die Zeit mit Daisy auf einer Liege verbrachte, ließ sich Orlando von einer Bekannten den Rücken eincremen. Am Abend entschied sich die Sängerin, Abstand zu nehmen, und reiste zur Fashion Week nach Paris. Bei der "Balenciaga"-Show beeindruckte sie in einem strengen, eleganten Look und kommentierte auf Instagram, sie konzentriere sich jetzt auf ihren eigenen Weg.

Die Realität scheint nicht mit der heilen Welt ihrer Social-Media-Posts übereinzustimmen. Lange galten Katy und Orlando als eines der Traumpaare der Promi-Welt und ließen ihre Fans mit Einblicken in ihren Alltag daran teilhaben. Ihre Tochter Daisy schien die Verbindung nur noch mehr zu festigen. Doch hinter den Kulissen brodelte es offenbar schon länger. Während der Schauspieler in Interviews regelmäßig vom Familienleben schwärmte, zeigte sich die Sängerin mitunter nachdenklich. Nun ist klar: Die Trennung ist auch für sie ein harter, emotionaler Weg – den sie nun möglichst harmonisch gestalten wollen, zumindest ihren Kindern zuliebe.

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

