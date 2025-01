Loriots Tochter Susanne von Bülow (66) plötzlich verstorben

Ein Schock für die Familie des legendären Humoristen Loriot, mit bürgerlichem Namen Vicco von Bülow: Seine Tochter Susanne von Bülow ist im Alter von nur 66 Jahren völlig überraschend verstorben. Wie ihre ältere Schwester Bettina von Bülow gegenüber der Bild bestätigt, erlag Susanne am Sonntag vor einer Woche einem Herzstillstand. "Es ist ein großer Schock. Mir geht es nicht gut", erklärt Bettina, die momentan in Bayern ist, um die Trauerfeier vorzubereiten. Die genauen Umstände des plötzlichen Todes beschäftigen derzeit noch die Polizei, da Susanne einem Bericht zufolge einen Abschiedsbrief hinterließ.

Der Partner der 66-Jährigen, Michael, zeigt sich gegenüber dem Blatt ebenfalls sehr erschüttert vom Tod seiner Liebsten: "Susanne ist für uns alle plötzlich und unerwartet aus dem Leben geschieden. Wir sind alle erschüttert und in tiefer Trauer. Wir hatten noch viele Pläne." Susanne, die als Grafikerin und Restauratorin tätig war, hatte sich nach dem Tod ihres berühmten Vaters im Jahr 2011 und dem späteren Tod ihrer Mutter Rose-Marie intensiv um das Erbe der Familie gekümmert. Gemeinsam mit ihrer Schwester verwaltete sie das künstlerische Werk Loriots und sorgte dafür, dass dieses in dessen Sinne bewahrt wurde. Dabei war Susanne immer wieder in öffentliche Auseinandersetzungen verwickelt, darunter juristische Streitigkeiten über die unerlaubte Verwendung von Zitaten und Sketchen ihres Vaters. Eine Teilnahme an einer Loriot-Ausstellung im Schloss Oberhausen vergangenes Wochenende war eigentlich ebenfalls vorgesehen.

Das Leben von Susanne war eng mit der Geschichte ihrer Familie und dem Werk ihres berühmten Vaters verbunden, doch sie führte auch ein erfülltes privates Leben. Die Tochter von Loriot pendelte viele Jahre zwischen Oberbayern und Italien, bevor sie wieder ganz in das Elternhaus zurückkehrte. Auf dem Familienanwesen in Ammerland hatte sie mit ihrer Mutter – und nach deren Tod – mit ihrem Partner Michael ein ruhiges Leben geführt. Susanne von Bülow wird nach Angaben der Familie im Familiengrab in Berlin beigesetzt, neben ihrem Vater, dessen unsterbliche Werke die deutsche Kulturszene geprägt haben.

Getty Images Loriot, Cartoonist

Getty Images Rose-Marie von Bülow, Witwe von Loriot

