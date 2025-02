Mit nur 28: Influencerin Laleska Alexandre stirbt an Sepsis

Die brasilianische Influencerin Laleska Alexandre ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Laut Berichten von CNN Brasil wurde sie am 5. Februar nach Komplikationen durch eine Eierstockinfektion in ein Krankenhaus in Cariri eingeliefert. Bereits dort habe sich ihr Zustand als kritisch erwiesen. Wie ihre Cousine Karízia Temóteo gegenüber den brasilianischen Medien bestätigte, litt Laleska an einem septischen Schock, der durch einen Tuboovarialabszess – eine Eiteransammlung in den Eileitern oder Eierstöcken – verursacht wurde. Nach einer Notfalloperation, die die fortgeschrittene Infektion bestätigen sollte, verloren die Ärzte jedoch den Kampf um ihr Leben.

Ein Abszess im Bereich der Eierstöcke, wie er bei Laleska festgestellt wurde, ist eine seltene, aber ernste Folge entzündlicher Erkrankungen im Beckenbereich. Für Laleskas Angehörige und Fans kam der Tod der jungen Unternehmerin und Content Creatorin völlig unerwartet. Freunde wie auch Follower reagierten geschockt. "Du wirst auf ewig in meinem Herzen sein. So eine harte Arbeiterin und Kämpferin", schrieb ein Freund unter einem ihrer letzten Beiträge auf Instagram. Auch ihre Fans verabschiedeten sich online mit bewegenden Nachrichten: "Ich folge ihr schon lange und mochte ihren Content so sehr. Das ist einfach unfassbar traurig."

Laleska war nicht nur als Mode-Influencerin mit 26.000 Instagram-Followern erfolgreich, sondern auch als Gründerin mehrerer Unternehmen, darunter die Marken Loja La Vestiaire und La Brand Brasil. Die 28-Jährige begeisterte ihre treue Anhängerschaft mit Styling-Tipps und motivierenden Beiträgen über Selbstverwirklichung. Freunde beschrieben die Content Creatorin als eine warmherzige und ehrgeizige Persönlichkeit, die stets das Beste aus sich und ihrer Umgebung herausholen wollte.

Anzeige Anzeige

Instagram / laleskaalexandre Laleska Alexandre, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / laleskaalexandre Laleska Alexandre, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige