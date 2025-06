Karina Wagner und Steffens Hochzeitsdatum steht schon fest

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno haben aufregende Neuigkeiten, denn ihre Hochzeitsplanungen gehen nun in die heiße Phase. Im exklusiven Interview mit Promiflash haben die beiden Reality-TV-Stars jetzt verraten, dass der Termin für das Standesamt bereits feststeht: "Wir haben schon konkrete Vorstellungen und sind mitten in den Planungen", berichtete der 30-Jährige euphorisch, überlässt bei der Organisation aber gern das Zepter seiner Verlobten: "Das wird Karinas Job", schmunzelte er. "Sie ist die Kreative von uns beiden." Was für die Fans zunächst eine Überraschung war, scheint für das glückliche Paar jetzt der logische nächste Schritt, um das nächste Kapitel ihrer Liebe aufzuschlagen.

Karina sprühe geradezu vor Tatendrang und habe zahlreiche ausgefallene Ideen im Gepäck, um das Fest unvergesslich zu machen. Ihrem Planungseifer will Steffen keinesfalls im Wege stehen und lässt seiner Zukünftigen in Sachen Deko, Musik und Unterhaltungsprogramm nur allzu gern freie Hand. Weitere Einzelheiten zu Location oder Gästeliste wollen die beiden noch nicht verraten, doch scheint jetzt bereits sicher: Dieses Event wird ebenso bewegend wie glanzvoll und damit definitiv ein standesgemäßer Startschuss in die neue Lebensphase der beiden Turteltauben.

Karina und Steffen hatten ihre Beziehung erst vor wenigen Monaten öffentlich gemacht, doch war für Fans schnell klar, dass die beiden sich gesucht und gefunden haben. Besonders Karina, die aufgrund der Ausstrahlung ihrer Staffel Make Love, Fake Love einige Zeit über ihre neue Liebe schweigen musste, teilt ihr Glück jetzt hautnah mit ihren Followern. So veröffentlichte sie bereits mehrere Fotos ihrer intimen Verlobungsfeier am Strand – natürlich mit dabei: ein Schnappschuss ihres funkelnden Verlobungsrings, der offenbar schon ganz bald einem anderen Klunker weichen wird, der die Ehe der beiden besiegeln soll.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

RTL, Instagram / valentinakarina Collage: Karina Wagner und Steffen Vogeno, Realitystars

