So reagierten GZSZ-Kollegen auf Marc Weinmanns Comeback

Marc Weinmann feiert mit seiner Rolle Luis Ahrens ein kurzes Comeback in der Kultserie GZSZ. Nachdem Marc die Serie im Herbst 2024 verlassen hatte, um sich neuen Projekten zu widmen, gibt es nun einen ganz besonderen Anlass für seine Rückkehr: Luis lässt sich die Hochzeit seiner Serienschwester natürlich nicht entgehen und kommt sie besuchen. Die Rückkehr ans GZSZ-Set fühlt sich wie ein Nachhausekommen an, wie der Schauspieler RTL erzählt: "Es ist ganz lustig, weil es immer noch genauso ist, wie bevor ich ausgestiegen bin. Alle sind genauso durch den Wind. Es macht richtig Spaß, alle sind genauso herzlich."

Doch nicht nur für Marc ist die Rückkehr ein freudiges Ereignis, sondern auch für seine Kollegen. Lars Pape, der ebenfalls in der Serie zu sehen ist, zeigte sich begeistert und warf scherzhaft die Frage in den Raum, ob Marc dauerhaft zurückkehrt. Eine weitere emotionale Begegnung gab es mit Lennart (25), der Luis’ Ex-Freund Moritz spielt. "Wir haben uns auf der Berlinale gesehen und da haben wir darüber gesprochen. Es war ganz goldig, weil er sich natürlich riesig gefreut hat", erzählt Marc über das Wiedersehen.

Marcs Rückkehr beschränkt sich allerdings auf eine kurze Stippvisite, die den Zuschauerinnen und Zuschauern aber sicherlich in Erinnerung bleiben wird. In der Vergangenheit war Luis eine zentrale Figur, vor allem in intensiven Handlungsbögen rund um Liebe, Freundschaft und Differenzen. Diese emotionalen Geschichten hatten nicht nur in der Serie, sondern auch bei den Fans Eindruck hinterlassen.

RTL Marc Weinmann, Wolfgang Bahro und Lennart Borchert am Set von GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Felix van Deventer und Marc Weinmann bei GZSZ

