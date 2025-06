Orlando Bloom lässt Mikroplastik aus seinem Blut saugen

Orlando Bloom (48) liegt seine Gesundheit sehr am Herzen. Um weiterhin in Bestform zu bleiben, hat sich der Fluch der Karibik-Star nun in einer Klinik in London an den Tropf gehängt. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto, das ihn während der Behandlung zeigte. Durch eine Apherese-Maschine wurde sein Blut dabei gereinigt und von "Mikroplastik und giftigen Chemikalien" befreit. Die Wirksamkeit dieser Methode ist medizinisch umstritten, doch der Schauspieler machte während der Prozedur einen beseelten Eindruck. Die Blutwäsche hat allerdings ihren Preis: Eine solche Behandlung kostet in der Klinik um die 12.000 Euro.

Im Leben des Briten geht es momentan turbulent zu. Seit Tagen kursieren Trennungsgerüchte um ihn und seine Partnerin Katy Perry (40). Zuletzt heizte die "California Gurls"-Interpretin die Spekulationen selbst an, als sie während eines Konzerts in Australien eine Packung Tim Tams in der Hand hielt und den nächsten Song ankündigte. Dabei soll sie laut Berichten von Daily Mail gesagt haben: "Dieses Lied handelt von einer Trennung und dieser Tim Tam hat mich gerettet."

Katy und Orlando lernten sich 2016 kennen und sind seit 2019 verlobt. Ein Jahr später krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove Bloom (4). Nach vielen Jahren als vermeintliches Traumpaar scheint das Liebes-Aus nun besiegelt zu sein. Zusätzlich zu dem Kommentar der Musikerin erklärte ein Insider im Gespräch mit Page Six: "Es ist aus. Sie warten darauf, dass ihre Tour vorbei ist, bevor sie sich trennen", berichtete die Quelle.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party

