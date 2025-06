Jesy Nelson darf mit ihren Zwillingen endlich nach Hause

Jesy Nelson (34) hat allen Grund zur Freude: Die ehemalige Little Mix-Sängerin durfte an ihrem 34. Geburtstag ihre Zwillingstöchter Ocean und Story endlich mit nach Hause nehmen. Die beiden Mädchen, die sie mit ihrem Freund Zion Foster hat, wurden am 15. Mai nach nur 31 Wochen Schwangerschaft geboren und mussten seither im Krankenhaus bleiben. Jesy, die während ihrer Schwangerschaft mit Komplikationen durch das seltene Twin-to-Twin-Transfusion-Syndrom zu kämpfen hatte, teilt die glückliche Nachricht in einem emotionalen Instagram-Post: "Meine Babys sind zu meinem Geburtstag nach Hause gekommen."

Schon früh in der Schwangerschaft wurden bei Jesy Bedenken wegen der gemeinsamen Plazenta der Zwillinge geäußert. Im März musste die Sängerin deswegen eine Notoperation über sich ergehen lassen. Währenddessen war ihr Freund Zion stets an ihrer Seite, unterstützte sie und machte das Krankenhauszimmer zu einem vertrauten Rückzugsort. Die emotionalen Wochen verarbeitete Jesy öffentlich. "NICU bereitet einen auf nichts vor. Es ist das beängstigendste Gefühl, seine Babys nicht beschützen zu können", schrieb sie in den sozialen Medien.

Jesy und Zion sind seit Anfang 2022 ein Paar und haben trotz der schwierigen Umstände eine starke Verbindung zueinander aufgebaut. Zion sprach in der Vergangenheit darüber, wie die Herausforderungen der Schwangerschaft ihre Beziehung auf eine tiefere Ebene gebracht haben. "In solchen Momenten erkennt man, wie sehr man liebt und was die Beziehung bedeutet", erzählte er dem Magazin OK!. Das Paar schuf sich während der Monate im Krankenhaus eine häusliche Atmosphäre und bewies dabei Zusammenhalt und Kreativität.

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Zion Foster im Juni 2023

