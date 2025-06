Nach Gülcan Kamps' Aus: Auch sie verlässt "My Style Rocks"

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Larissa Marolt (32) hat bekanntgegeben, dass sie die Jury der Sport1-Fernsehshow "My Style Rocks" verlassen wird. Diese überraschende Nachricht teilte sie in einem emotionalen Instagram-Video mit ihren Fans. "Ich habe mich dazu entschlossen, 'My Style Rocks' zu verlassen, um mich wieder mehr auf meine Schauspielkarriere zu konzentrieren und auf andere Projekte", erklärte sie. In der Show selbst verabschiedete sich Larissa ebenfalls von ihren Kollegen – sichtlich gerührt und unter Tränen: "Ich darf euch gar nicht anschauen, weil ihr mir alle so ans Herz gewachsen seid."

In der Sendung, in der Kandidatinnen modische Outfits präsentieren und bewerten lassen, wurde Larissa seit der ersten Staffel als Jurorin stets für ihre sachliche und respektvolle Kritik geschätzt – ein starker Kontrast zu den oft polarisierenden Aussagen ihres Jury-Kollegen Harald Glööckler (60). Während dieser mit extravaganten Kommentaren für Schlagzeilen sorgt, setzte Larissa auf einen sensibleren Ansatz. Ihr Wunsch, sich als Schauspielerin weiterzuentwickeln, scheint nun Vorrang zu haben.

Larissa ist nicht das einzige bekannte Gesicht, das die Show verlässt. Bereits vor zwei Wochen sorgte Gülcan Kamps (42) mit ihrem Ausstieg für Schlagzeilen. Die Moderatorin verkündete auf Instagram: "Meine Lieben, auf eigenen Wunsch habe ich mein Engagement bei 'My Style Rocks' beendet. Ich wünsche dem Team alles Gute." Statt Gülcan moderiert nun Verena Kerth (43) den modischen Wettbewerb – die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin freut sich riesig über diese Herausforderung.

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt im Juni 2025

Instagram / verenakerth Verena Kerth, neue "My Style Rocks"-Moderatorin

