Karina Wagner und Steffen sind bereits seit Wochen verlobt

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno haben ihre Verlobung vor wenigen Stunden offiziell gemacht – und das ausgerechnet während ihres gemeinsamen Urlaubs. Kein Wunder also, dass viele Fans vermuteten, Steffen hätte Karina genau dort den Heiratsantrag gemacht. Doch wie die Influencerin jetzt in einem Interview mit Promiflash verrät, wurde ihr schon vor ein paar Wochen ein Ring an den Finger gesteckt: "Ich hätte auf einen Antrag im Urlaub gehofft, wenn Steffen dem nicht zuvor gekommen wäre. Der Antrag kam vor ein paar Wochen still und heimlich."

Weitere Details zu ihrer Verlobung behalten die beiden jedoch für sich: "Wo und wie genau bleibt unter uns." Stattdessen nutzte das Paar die Zeit, die frohe Botschaft zunächst nur mit dem engsten Umfeld zu teilen. "Wir haben erstmal die Zeit genutzt und es unseren Liebsten persönlich erzählt, bevor wir es veröffentlicht haben", erklärt Karina Promiflash.

Die freudige Botschaft verkündeten Karina und Steffen auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform posteten sie gemeinsame Bilder am Strand. "Für gute Qualität hat’s nicht mehr gereicht, den Grund seht ihr im letzten Bild", schrieben sie zu den Aufnahmen. Tatsächlich war auf dem letzten Schnappschuss ein Verlobungsring an Karinas Finger zu sehen.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner im September 2024

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

