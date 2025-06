Diese "Game of Thrones"-Szene traumatisierte Sophie Turner

Sophie Turner (29), bekannt für ihre Rolle als Sansa Stark in der Erfolgsserie Game of Thrones, hat offenbart, noch heute mit den Folgen der intensiven Dreharbeiten zu kämpfen. Besonders die grausamen Szenen, die sie bereits im Alter von 15 Jahren drehen musste, prägen sie bis heute. In einem Interview sprach die Schauspielerin über eine Szene aus der fünften Staffel, in der Sansa in einer schockierenden und umstrittenen Sequenz misshandelt wird. "Ich bin mir sicher, dass ich im Laufe der Zeit Symptome von Trauma zeigen werde", erklärte Sophie 2022 im Gespräch mit Teen Vogue und betonte, dass sie damals viele Inhalte der Handlung gar nicht habe nachvollziehen können.

Bereits während der Dreharbeiten versuchte die Schauspielerin, sich mit Tricks selbst zu helfen. Um den schwierigen Momenten am Set Raum zu geben, suchte sie zwischen den Aufnahmen Ablenkung, sang und tanzte mit ihren Kollegen und baute so Stress ab. Doch nicht nur die Drehbedingungen hinterließen Spuren: Auch der Druck der Öffentlichkeit, der mit ihrem frühen Ruhm einherging, belastete sie. Sophie sprach zuvor darüber, wie sie mit Essstörungen und der ständigen Aufmerksamkeit in sozialen Medien kämpfte. Trotzdem ging ihre Karriere auch nach "Game of Thrones" erfolgreich weiter, etwa mit Rollen in den X-Men-Filmen und der Serie "The Staircase".

Sophie ist nicht die einzige Darstellerin der beliebten Fantasy-Fernsehserie, die über belastende Erfahrungen am Set berichtete. Im Podcast "Armchair Podcast" erzählte ihre Kollegin Emilia Clarke (38) von ihren schmerzvollen Anfängen bei "Game of Thrones". Besonders mit den Sexszenen mit Jason Momoa (45) habe die Britin zu kämpfen gehabt: "[Ich] war komplett nackt mit all den Leuten um mich herum, und ich wusste nicht, was ich tun sollte."

Getty Images Sophie Turner bei der Paris Fashion Week, März 2023

Getty Images Emilia Clarke bei den Golden Globe Awards 2018

