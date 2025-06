Die Geissens wurden Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls

Robert (61) und Carmen Geiss (60) wurden in der vergangenen Nacht in ihrer Villa in Saint-Tropez Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Vier bewaffnete Männer verschafften sich Zugang zu ihrem Anwesen und überwältigten das Ehepaar brutal. Robert erklärt in einem Instagram-Video: "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher." Das Video zeigt zudem, wie ein Krankenwagen eintrifft, um Carmen zu behandeln.

Bei dem Überfall erlitt Carmen eine Schnittwunde am Hals und wurde von den Angreifern gewürgt, während Robert laut eigener Aussage vermutlich eine Rippenverletzung davonträgt. "Was will man aber gegen vier Leute mit Kanone machen?", fragt sich der fassungslose Unternehmer in dem Clip. Glücklicherweise liefen die Überwachungskameras der Villa, und das Paar hofft nun, die Täter durch das aufgezeichnete Material zu identifizieren.

Das Ehepaar Geiss ist durch seine Reality-Show Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie bekannt und führt ein luxuriöses Leben zwischen verschiedenen Wohnsitzen, darunter auch ihr Anwesen in Saint-Tropez. Trotz der schillernden Fassade sind Carmen und Robert immer wieder mit den Schattenseiten von Reichtum und Ruhm konfrontiert, wie dieser Vorfall zeigt. In der Vergangenheit hatte Robert mehrfach betont, wie wichtig ihm seine Familie und deren Sicherheit sind.

